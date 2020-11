Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: ομάδα ειδικών συγκροτεί ο Μπάιντεν

Τι ανέφερε στην πρώτη εξαγγελία μετά την επικράτηση τους στις εκλογές για την Προεδρία των ΗΠΑ,

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κηρύσσοντας επισήμως την νίκη του στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ότι θα συγκροτήσει την Δευτέρα μια μονάδα διαχείρισης κρίσης κατά του κορονοϊού, συγκεντρώνοντας επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, για την καταπολέμηση της κύριας πρόκλησης που αντιμετωπίζει σήμερα η αμερικανική εκτελεστική εξουσία.

«Τη Δευτέρα, θα συγκροτήσω μια ομάδα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων» για να εργαστούν «για ένα σχέδιο που θα τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2021», την ημέρα της ορκωμοσίας του ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος μπροστά από ένα πλήθος υποστηρικτών του που συγκεντρώθηκαν στο Γουίλμινγκτον του Ντελαγουέρ για να γιορτάσουν τη νίκη του.