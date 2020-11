Οικονομία

Κορονοϊός - lockdown: Τα μέτρα ενίσχυσης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για όσους έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, την επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Μήνας πληρωμών από το κράτος θα είναι ο Δεκέμβριος για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από την πανδημία. Οι εκταμιεύσεις θα αφορούν στις αποζημιώσεις για όσους έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, την επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και την καταβολή του ½ της ζημίας των ιδιοκτητών ακινήτων από την υποχρεωτική μείωση των ακινήτων.

Ειδικότερα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες ουσιαστικά πληρωμές της «επιστρεπτέας προκαταβολής 3», με τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων του συγκεκριμένου κύκλου να ανέρχεται σε 101.430, στους οποίους καταβλήθηκε άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,507 δισ. ευρώ. Στο α' 15νθήμερο του τρέχοντος μηνός αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 4» ύψους 1 δισ. ευρώ και θα ακολουθήσει η «επιστρεπτέα προκαταβολή 5» ύψους 700 εκατ. ευρώ. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να έχουν εκταμιευθεί τα ποσά από τους δύο αυτούς κύκλους -στους οποίους το 50% θα είναι μη επιστρεπτέο, έως το τέλος του έτους- προκειμένου, συνυπολογιζόμενων των 3,369 δισ. ευρώ των τριών πρώτων κύκλων, η στήριξη των επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους μέσω των πέντε κύκλων του χρηματοδοτικού σχήματος να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν κρατικό δάνειο στους δύο τελευταίους κύκλους της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Εν τω μεταξύ, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η αποζημίωση (αναλογικά με τις ημέρες αναστολής εργασίας) στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή, ενώ περί τις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα των 800 ευρώ στους εργαζόμενους που θα τεθούν σε αναστολή εργασίας τον Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα:

Από τις 3 έως και τις 30 Νοεμβρίου τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή την 3/11/2020 σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες, πριν την ανακοίνωση των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της επικράτειας. Σε αυτήν την περίπτωση ο εργαζόμενος θα λάβει 747 ευρώ (υπολογισμός των 800 ευρώ για 28 ημέρες αναστολής).

Από τις 7 Νοεμβρίου ή οποιαδήποτε άλλη διαφορετική ημερομηνία έναρξης του μέτρου αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων με κρατική εντολή (π.χ. κομμωτήρια) έως και τις 30 Νοεμβρίου τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή μετά την ανακοίνωση των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της επικράτειας. Για επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά από την πρώτη ημέρα του lockdown, ο εργαζόμενος θα λάβει 640 ευρώ. Για τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής που κλείνουν από αύριο, ο εργαζόμενος θα λάβει 587 ευρώ (υπολογισμός των 800 ευρώ για 22 ήμερες αναστολής).

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε έναν νέο τρόπο αποζημίωσης περίπου 400.000 ιδιοκτητών ακινήτων για το υποχρεωτικό «κούρεμα» των ενοικίων από τα μισθώματα του Νοεμβρίου. Από το μοντέλο του συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις, που είχε προκαλέσει την αντίδραση των ιδιοκτητών, αποφασίστηκε, ως αποζημίωση, το 50% της ζημίας που υφίστανται από το «κομμένο» ενοίκιο στο εισόδημά τους να πιστώνεται από το κράτος στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης λαμβάνει μηνιαία ενοίκια 2.000 ευρώ. Με το «κούρεμα» των ενοικίων κατά 40%, έχει απώλειες εισοδήματος ύψους 800 ευρώ. Με το νέο μοντέλο, δικαιούται αποζημίωση 400 ευρώ, που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του. Για την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην απώλεια του Νοεμβρίου, ο δικαιούχος ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο TAXISnet δήλωση απώλειας εισοδήματος (δήλωση Covid) για τον Νοέμβριο. Η αποζημίωση θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο.

Τέλος, αναφορικά με το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από τους εργοδότες από 21 έως και 31 Δεκεμβρίου, το κράτος- όπως έγινε και με το δώρο Πάσχα- θα καταβάλει στις επιχειρήσεις την αναλογία που του αντιστοιχεί για το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή, υπολογιζόμενη όμως επί του ύψους των 534 ευρώ και όχι επί του ονομαστικού μισθού του εργαζόμενου.