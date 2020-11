Κοινωνία

Lockdown: Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία από την Δευτέρα

Ποια μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Πώς θα λειτουργήσουν νηπιαγωγεία και δημοτικά. Τι ισχύει για τα φροντιστήρια.

Μία νέα πρόκληση επιφυλάσσει για την εκπαιδευτική κοινότητα το δεύτερο lockdown του 2020, καθώς θα παραμείνουν κλειστές οι δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχίζοντας τη λειτουργία τους με τηλεκπαίδευση. Σε αντίθεση με το lockdown του Μαρτίου -που η τηλεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με επαναλήψεις-, αυτή τη φορά οι μαθητές και οι καθηγητές των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας καλούνται να προχωρήσουν κανονικά την ύλη. Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δηλώνει «καθ' όλα έτοιμη» για να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή κατάσταση.

«Είμαστε καθ' όλα έτοιμοι για τη μεταφορά της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως μορφή της, στηρίζουμε με κάθε μέσο τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς μας, τα στελέχη μας, και είμαστε αισιόδοξοι ότι σε λίγο καιρό θα επανέλθουμε στην κανονικότητα», ανέφερε σε σχετική της δήλωση η υπουργός Κεραμέως.

Το lockdown που ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και για τρεις εβδομάδες, έως τις 31 Νοεμβρίου.

Εξαίρεση στην εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης αποτελούν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, τα οποία θα συνεχίσουν κανονικά τη δια ζώσης λειτουργία τους. Υπάρχει, μάλιστα, πρόβλεψη έγκρισης μετακίνησης για τους γονείς που θα συνοδεύουν τα μικρά παιδιά τους στις δομές της πρωτοβάθμιας, μέσω αποστολής SMS στον γνωστό αριθμό 13033.

Πώς θα λειτουργήσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια

Με υποχρεωτική σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν από αύριο και για τρεις εβδομάδες τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας. Αυτή τη φορά, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεχίσουν κανονικά την κάλυψη της ύλης, σε αντίθεση με το lockdown του Μαρτίου, που η τηλεκπαίδευση αφορούσε μόνο επαναλήψεις.

Οι διευθυντές των σχολείων έχουν επιφορτιστεί με την εκπόνηση των προγραμμάτων του σχολείου ήδη από την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να είναι όλα έτοιμα αύριο για την έναρξη της τηλεκπαίδευσης σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας.

Όπως και το Μάρτιο, έτσι και σε αυτό το lockdown θα υπάρχει συνεργασία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και CISCO Webex δίχως χρέωση προς το Δημόσιο για την υλοποίηση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αυτή τη φορά όμως, σύμφωνα με το υπουργείο, τα δημόσια δίκτυα και οι πλατφόρμες του ΠΣΔ είναι αναβαθμισμένες.

Επίσης, θα είναι μηδενική η χρέωση δεδομένων για την πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το υπουργείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τους παρόχους Cosmote, Vodafone, Wind και Forthnet.

Ακόμη, θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και με σταθερό τηλέφωνο (αστική κλήση) στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Webex.

Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να αντιμετωπίσουν με περισσότερη ετοιμότητα τον δεύτερο κύκλο τηλεκπαίδευσης του 2020, αφού έχουν προηγηθεί ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει παράσχει συγκεκριμένες οδηγίες για την κατάρτιση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί, ότι τα σχολεία έχουν ενισχυθεί με περισσότερες από 80.000 φορητές συσκευές (53.000 από ΕΣΠΑ, πάνω από 10.000 από διαγωνισμούς ΠΕΠ και άνω των 20.000 από δωρεές). Σύμφωνα με το υπουργείο, τον Ιούλιο του 2019, ο αριθμός των φορητών συσκευών ανερχόταν στις περίπου 4.500.

Πώς θα λειτουργήσουν νηπιαγωγεία και δημοτικά

Τη δια ζώσης λειτουργία θα συνεχίσουν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, καθώς και τα ολοήμερα.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα για εγγραφές στα ολοήμερα, «προκειμένου να αποκομίσουν οι μαθητές εκπαιδευτικά οφέλη, να υποστηριχθούν έμπρακτα οι οικογένειες και να αποφευχθεί η επαφή με ομάδες αυξημένου κινδύνου, κυρίως παππούδες και γιαγιάδες».

Μαθητές και εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους έχουν προμηθευτεί βεβαιώσεις μετακίνησης, με τις οποίες θα μπορούν να μετακινούνται από και προς το σχολείο τους.

Όσο για τους γονείς, θα πρέπει να στέλνουν SMS στο 13033, με τον αριθμό 4.

Πώς θα λειτουργήσουν τα ΑΕΙ

Με τηλεκπαίδευση θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους όλα τα πανεπιστήμια της επικράτειας. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις του τελευταίου έτους προπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται δια ζώσης.

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου θα γίνει με κατ' οίκον παράδοση. Οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει έως τις 22 Νοεμβρίου 2020 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων, για να μπορέσουν να τα προμηθευτούν.

Κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει (οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο). Οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό Κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα εάν η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ θα γίνεται εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 Ιανουαρίου 2021.

Η κατ' οίκον παράδοση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier).

Ανοικτά τα σχολεία ειδικής αγωγής

Αναφορικά με τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, η δια ζώσης λειτουργία τους θα συνεχιστεί κανονικά.

«Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ανάμεσα σε άλλους λόγους γιατί επιβαρύνονται δυσανάλογα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση», ανέφερε σχετικά το υπουργείο Παιδείας.

Κλειστά τα φροντιστήρια

Σε αναστολή λειτουργίας έως τις 31/11 θα βρίσκονται τα φροντιστήρια, οι δομές μελέτης και κέντρα ξένων γλωσσών. Θα μπορούν, ωστόσο, να λειτουργούν μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης.

Λοιπές δομές

Μέσω τηλεκπαίδευσης θα συνεχίσουν για τις επόμενες τρεις εβδομάδες τα ΙΕΚ, το μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας, τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και τα κολέγια. Ειδικότερα για τα κολέγια, θα επιτρέπονται δια ζώσης μόνο τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις του τελευταίου έτους προπτυχιακών προγραμμάτων.