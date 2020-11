Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων

Ξεπέρασαν τους 40.000 οι θάνατοι στην χώρα λόγω της πανδημίας.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων στη Γαλλία που συνδέονται με την COVID-19 ξεπέρασε το Σάββατο τους 40.000, ενώ ο αριθμός των νέων περιστατικών μόλυνσης σημείωσε νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές.

Οι νέοι θάνατοι από την ασθένεια έφθασαν τους 40.169, από τους οποίους 27.660 συνέβησαν στα νοσοκομεία, περιλαμβανομένων 306 τις προηγούμενες 24 ώρες, ανέφερε η υπηρεσία στην καθημερινή ανακοίνωσή της για την πανδημία.

Συνολικά 1.748.705 επιβεβαιωμένα περιστατικά μόλυνσης έχουν καταγραφεί στη Γαλλία, σημειώνοντας αύξηση-ρεκόρ (86.852) από τα 1.661.853 που είχαν καταγραφεί την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση έθεσε τη χώρα σε lockdown για δεύτερη φορά φέτος, λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα πριν, με την ελπίδα ότι θα αναχαιτίσει την εξάπλωση του ιού καθώς τα νέα περιστατικά μόλυνσης αυξάνονταν όλο και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες.