Κόσμος

ΗΠΑ-Εκλογές 2020: Ο διεθνής Τύπος για την νίκη του Τζο Μπάιντεν

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια «έξοδο δίχως αξιοπρέπεια» του Τραμπ και διεθνή ΜΜΕ προειδοποιούν για το βαρύ φορτίο που παραλαμβάνει ο Μπάιντεν.

«Δεν τελειώσαμε ακόμα με τους κλονισμούς στη δημοκρατία»: Ο διεθνής Τύπος υποδέχθηκε με ανακούφιση την ανακοίνωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μια «έξοδο δίχως αξιοπρέπεια» του Ντόναλντ Τραμπ, και διεθνή μέσα ενημέρωσης να προειδοποιούν για το βαρύ φορτίο που παραλαμβάνει ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Μια νέα αυγή για την Αμερική», ανέφερε η βρετανική εφημερίδα Independent, επισημαίνοντας την επιτυχία της Κάμαλα Χάρις, της πρώτης γυναίκας που εκλέγεται αντιπρόεδρος των ΗΠΑ .

«Ο κοιμισμένος Τζο ξυπνά την Αμερική», γράφουν στο εξώφυλλο της η εφημερίδα Sunday Times, αναφερόμενη στο παρατσούκλι (υπναράς Τζο) που είχε προσδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα.

Η Sunday Telegraph μετέφερε τα λόγια του Μπάιντεν: «Έφτασε η ώρα η Αμερική να θεραπευτεί».

«Τι απελευθέρωση, τι ανακούφιση: οι ψήφοι καταμετρούνται και οι ημέρες του Ντόναλντ Τραμπ επίσης. Ο Τζο Μπάιντεν κληρονομεί ένα βαρύ φορτίο όπως κανένας άλλος από τους προκατόχους του: πρέπει να ενώσει την Αμερική», σημειώνει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung.

«Κατά τη διάρκεια των σχεδόν πέντε δεκαετιών του δημόσιου βίου του, λίγοι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Μπάιντεν μπορούσε να το πετύχει», ανέφερε το αυστραλιανό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. «Αλλά ο Μπάιντεν φάνηκε πάντα να πιστεύει στον εαυτό του. Και τώρα είναι ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών» συμπλήρωσε το δίκτυο.

«Η ήττα του Τραμπ είναι μια τιμωρία στις επιθέσεις ενάντια στον πολιτισμό, αυτό είναι ένα μάθημα για τον Μπολσονάρο», ανέφερε μια από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία βραζιλιάνικη εφημερίδα Folha de Sao Paulo, αναφερόμενη στον πρόεδρο της Βραζιλίας.

Βαρύ φορτίο

Στο κύριο άρθρο της η γερμανική Die Zeit τονίζει το τεράστιο φορτίο που αναλαμβάνει η νέα προεδρία. «Ο Τζο Μπάιντεν θα πρέπει να βρει γρήγορα απαντήσεις στις απειλές στην οικονομία και τον άμεσο κίνδυνο της πανδημίας. Είναι απίθανο ότι μπορεί, από μόνος του, να συμφιλιώσει τη χώρα. Το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραδεχθεί την ήττα του είναι αδιανόητο. Δεν τελειώσαμε ακόμα με τους κλονισμούς της δημοκρατίας», προειδοποιεί.

Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter θεωρεί επίσης την νίκη του Μπάιντεν «γλυκόπικρη». «Ο Μπάιντεν θα αγωνιστεί για να θεραπεύσει την Αμερική» και η υπόσχεσή του να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα μετατρέπεται σε «ακατόρθωτη αποστολή».

Η συντηρητική εφημερίδα Svenska Dagbladet σημειώνει επίσης ότι «οι εκλογές τελείωσαν, αλλά η σύγκρουση συνεχίζεται».

Πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται επίσης την εξαιρετική καριέρα της Κάμαλα Χάρις. «Ενσαρκώνει την πολυπολιτισμικότητα που καθορίζει την Αμερική, αλλά απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τα κέντρα εξουσίας της Ουάσινγκτον», τονίζει για την εκλεγμένη αντιπρόεδρο των ΗΠΑ η αυστραλιανή εφημερίδα Sydney Morning Herald. Η Χάρις είναι «μια δυνατή γυναίκα, σύμβολο ανανέωσης που φοβάται ο Τραμπ», πρόσθεσε η ισπανική εφημερίδα El Mundo.

Τραμπ «χωρίς αξιοπρέπεια»

Η γερμανική Bild, χαιρετίζοντας τη νίκη Μπάιντεν, υπογράμμισε την «έξοδο χωρίς αξιοπρέπεια» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, υποσχόμενος να συνεχίσει την μάχη δικαστικά.

Η αυστραλιανή Daily Telegraph, ιδιοκτησίας του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ, σημειώνει ότι «δεν πρόκειται απλά να παραδεχτεί την ταπείνωση μιας φαινομενικής ήττας από έναν αντίπαλο που θεωρούσε αδύναμο». «Είχε ξεκινήσει επί μήνες να αναφέρεται σε ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αυτήν τη στρατηγική τώρα», πρόσθεσε η εφημερίδα.

Στη Βρετανία, η τοπική εφημερίδα Ayrshire Daily News, σε μια περιοχή που φιλοξενεί ένα από τα πολλά γκολφ κλαμπ του Τραμπ, που ακολουθεί μια καθαρά τοπική προσέγγιση στην κάλυψη της ειδησεογραφίας και έγραψε χθες: «Ο ιδιοκτήτης του γκολφ κλαμπ South Ayrshire έχασε τις εκλογές του 2020».