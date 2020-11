Αθλητικά

Το... μήνυμα του Καντέρ στον Ερντογάν μετά την νίκη Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα λιτό αλλά σαφές μήνυμα προς τον Τούρκο Πρόεδρο έστειλε ο παίκτης του ΝΒΑ με αφορμή την νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Μήνυμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Ενές Καντέρ με αφορμή την νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Ο Τούρκος παίκτης του ΝΒΑ, εδώ και χρόνια έχει ανοιχτή κόντρα με τον Τούρκο Πρόεδρο.



Βλέποντας τις ΗΠΑ να αλλάζουν σελίδα, με τον Τζο Μπάιντεν να κερδίζει τις εκλογές κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Καντέρ θέλησε να στείλει ένα λιτό αλλά σαφές μήνυμα του προς τον Ερντογάν.



«Είσαι ο επόμενος», έγραψε ο παίκτης των Μπόστον Σέλτικς.



Δείτε την ανάρτηση του Τούρκου σέντερ: