Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: οι μισοί διασωληνωμένοι δεν θα βγουν ζωντανοί από τις ΜΕΘ (βίντεο)

Οι εκτιμήσεις του Καθ. Παθολογίας για την κατάσταση στην Ελλάδα και την ραγδαία έξαρση των κρουσμάτων. Τι λέει η λοιμωξιολόγος του Χάρβαρντ, Ειρήνη Ηλιάκη, για το εμβόλιο και τα φάρμακα.