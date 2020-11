Κοινωνία

Θρήνος για 22χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε η κοπέλα, ενώ τραυματίστηκε ο αδελφός της.

Τον θανάσιμο τραυματισμό μίας 22χρονης αλλοδαπής είχε ως αποτέλεσμα η ανατροπή γεωργικού ελκυστήρα το απόγευμα του Σαββάτου.

Το δυστύχημα συνέβη σε περιοχή έξω από την Αύρα Καλαμπάκας, όταν ο γεωργικός ελκυστήρας ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της άτυχης κοπέλας και τον ελαφρύ τραυματισμό του αδερφού της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, με το οποίο η άτυχη 22χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας.

Επί τόπου έσπευσαν και άνδρες του Α.Τ Μετεώρων, που ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος

