Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1: “Το Χαμόγελο του Παιδιού” έγινε 25 ετών (βίντεο)

“Μακάρι να μην χρειαστεί να υπάρχουμε” είναι η ευχή των ανθρώπων του Συλλόγου, που “γεννήθηκε” από τον μικρό Ανδρέα και αγκαλιάστηκε από τον ΑΝΤ1 και όλη την Ελλάδα, προσφέροντας τεράστιο και πολύτιμο έργο.