Τσίπρας: Η ώρα της ευθύνης

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τις προτάσεις του για συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

«Η Ελλάδα βιώνει μια δραματική κατάσταση με την έξαρση της πανδημίας και η ευθύνη γι' αυτό βαραίνει αποκλειστικά τον κ. Μητσοτάκη», αναφέρει σε άρθρο του στην «Αυγή της Κυριακής», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας και καταθέτει τις δικές του προτάσεις για την συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Δηλώνει έτοιμος να βάλει ξανά πλάτη εάν χρειαστεί στη βάση των τριών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να σταματήσει να συμπεριφέρεται με αλαζονεία και ταξική ιδιοτέλεια βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι από την αρχή της πανδημίας ο ΣΥΡΙΖΑ, «έβαλε πλάτη» και αμέσως μετά το πρώτο lockdown υπέδειξε λάθη και αστοχίες και κατέθεσε προτάσεις ενώ έκρουσε και τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνέχεια. Σημειώνει ότι ενώ «το δεύτερο κύμα ήταν βέβαιο ότι θα έρθει, όμως η σημερινή κατάσταση δεν ήταν μονόδρομος. Τώρα δυστυχώς, είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Με την κυβέρνηση να ομολογεί στην πράξη, με το δεύτερο lockdown, ότι απέτυχε παταγωδώς από το Μάϊο μέχρι σήμερα να προετοιμάσει τη χώρα για να ελέγξει την εξάπλωση του ιού».

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός έχει «μία τελευταία ευκαιρία να συμπεριφερθεί επιτέλους με υπευθυνότητα» και προσθέτει: « Δε θα δοξαστεί κρυπτόμενος. Ούτε θα διασωθεί από τη διαρκή και φιλότιμη προσπάθεια των αδρώς επιχορηγούμενων ΜΜΕ της λίστας του κου Πέτσα να εξωραΐζουν τη πραγματικότητα και να μεταθέτουν την ευθύνη στους πολίτες…».

Ακολούθως ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει τις προτάσεις του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η δημοκρατική παράταξη της Αριστεράς στο τόπο μας, πάντοτε στις δύσκολες στιγμές με αυτή την πυξίδα πορεύτηκε. Τη σωτηρία της κοινωνίας και των ανθρώπων.

Στη βάση αυτή και με δεδομένη την έκτακτη ανάγκη που βιώνουμε, ζήτησα προχθές από τον κ. Μητσοτάκη να συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να συνεννοηθούμε στη βάση τριών απλών και αυτονόητων αξόνων.

Την εκπόνηση ενός σχεδίου εξάμηνης διάρκειας για την άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για να μη βρεθεί ξανά στα όρια του.

Την κοινή συμφωνία όλων μας σε έναν Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής, με γνώση, αξιοπιστία και εμπειρία, που δεν θα κάνει μικροπολιτική για να περισώσει το πολιτικό του κεφάλαιο την ώρα της κρίσης αλλά θα θέσει σε εφαρμογή το έκτακτο σχέδιο το όποιο θα έχουμε συμφωνήσει.

Το πάγωμα όλων των νόμων που ψήφισε ή σχεδιάζει να ψηφίσει η κυβέρνηση, οι οποίοι πλήττουν την κοινωνική συνοχή αυτές τις κρίσιμες ώρες. Όπως είναι ο πρόσφατος πτωχευτικός νόμος που ρευστοποιεί τα σπίτια και τις περιουσίες των πολιτών, ή το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά που θα φέρει μαύρες μέρες για τον κόσμο της εργασίας.

Επαναλαμβάνει την απόφασή του «να βάλουμε ξανά πλάτη αν χρειαστεί, εφόσον έχουμε την εγγύηση πάνω στα τρία σημεία που αποτελούν το ελάχιστο πεδίο άμεσης δράσης απέναντι στην εξάπλωση του ιού».

Σημειώνει ότι «αν ο κ. Μητσοτάκης συνεχίσει να συμπεριφέρεται με εγκληματική ανευθυνότητα, ταξική ιδιοτέλεια, και αλαζονεία, τότε επιβεβαιώνει ότι η απόφαση που έχει πάρει είναι να μη διστάσει να θέσει σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και μόνο του ενδιαφέρον είναι να επιβιώσει πολιτικά μέσω μιας γιγαντιαίας εκστρατείας επικοινωνιακής εξαπάτησης». Προειδοποιεί ότι σε αυτή την περίπτωση, «όχι μόνο θα είμαστε απέναντι, αλλά θα γίνουμε οι πρωτεργάτες της κοινωνικής αντίστασης, η μαγιά της κοινωνικής δυναμικής για να τον εμποδίσουμε».