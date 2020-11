Κοινωνία

Βρέθηκαν οι 4 ανήλικες που είχαν εξαφανιστεί για δεύτερη φορά

Τα ίχνη των κοριτσιών είχαν χαθεί ξανά, λίγες ώρες μετά από την πρώτη φορά που εντοπίστηκαν, μετά την φυγή τους.

Η περιπέτεια της Πελαγίας Κ. (15 ετών), της Αμάντας Σ. (16 ετών), της Ιωάννας-Μαρίας Μ.(15 ετών) και της Σάλη Σ. (13 ετών) έληξε σήμερα το πρωί δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών τους ανθρώπων που τις αναζητούσαν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Οι ανήλικες βρέθηκαν στην περιοχή της Δραπετσώνας και είναι καλά στην υγεία τους», επισημαίνεται από τον Σύλλογο για τα κορίτσια, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν την Πέμπτη από την Αγία Παρασκευή.

Τρία απο τα κορίτσια είχαν εξαφανιστεί για πρώτη φορά την 1η Νοεμβρίου και βρέθηκαν τρεις ημέρες αργότερα, όμως λίγες ώρες αργότερα η τύχη τους αγνοείτο και πάλι, αυτήν την φορά μαζί και μιας τέταρτης ανήλικης.

Η περιπέτεια όμως είσε αίσιο τέλος, καθώς εντοπίστηκαν στην Δραπετσώνα και τα 4 κορίτσια. Έπειτα από την ενημέρωση Αστυνομικών Αρχών οι ανήλικες παραλήφθηκαν άμεσα από περιπολικό και μεταφέρθηκαν εν συνεχεία στη Δομή Φιλοξενίας.

‘Όπως τονίζεται, «”Το Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στις ανήλικες για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν».