Ομαδική σύλληψη για καλλιέργεια χασίς σε ορεινή περιοχή (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα εντόπισαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε από τις έρευνες σε σπίτια μελών της σπείρας.

Εξακριβώθηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, ως μέλη της ομάδας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Αυγούστου έως τις 6 Νοεμβρίου, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινές και δύσβατες περιοχές του νομού Λάρισας.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του Δήμου Αγιάς, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κλάδων κάνναβης, συνολικού βάρους 39,467 κιλών.

Ένα από τα μέλη της ομάδας και η σύνοικός του συνελήφθησαν, καθόσον σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία όπου διαμένουν και σε επαγγελματικό χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

ποσότητα κάνναβης, βάρους 2,2 γραμμαρίων,

ποσότητα μείγματος κάνναβης-καπνού, βάρους 1,9 γραμμαρίων,

ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης,

μία ζυγαριά,

το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σε δεύτερη έρευνα που διενεργήθηκε σε οικία μελών της ομάδας, βρέθηκαν ακόμη και κατασχέθηκαν:

5 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 8.950 ευρώ.

Οι συλληφθέντες είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.