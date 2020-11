Κοινωνία

Κορονοϊός: Πάνω από 400 τα ενεργά κρούσματα σε αστυνομικούς

Έντονος προβληματισμός στην ΕΛ.ΑΣ. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί. Με ραντεβού οι πολίτες στα Αστυνομικά Τμήματα.

Περισσότερα από 400 είναι τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια.



Αυτό είναι κάτι που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην ΕΛ.ΑΣ. και έχουν ληφθεί μέτρα για το προσωπικό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που πραγματοποιούν ελέγχους - με μάσκες και γάντια - είναι σταθερές και μικρές, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά σε περίπτωση κρούσματος αλλά να είναι πιο εύκολη και η ιχνηλάτηση.



Επίσης, οι πολίτες θα πρέπει, πλέον, να έχουν επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα που πρόκειται να επισκεφθούν και να έχουν κλείσει ραντεβού.



Για τις ενστάσεις, δε, αν έχει βεβαιωθεί, για παράδειγμα, κάποια παράβαση από την Τροχαία, ο πολίτης θα μπορεί να κάνει τη διαδικασία μέσω email, κάτι που αναγράφεται και στην κλήση.

Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο θα ισχύσει το νέο lockdown, έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες των αστυνομικών.