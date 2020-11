Κοινωνία

Lockdown: Οδηγίες για την τηλεκπαίδευση και την λειτουργία των σχολείων

Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρουν μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, αλλά και οι γονείς, για τα ωράρια, τις διαδικασίες, τα μαθήματα και την εξ αποστάσεως ή εκ του σύνεγγυς διδασκαλία.



Οδηγίες που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας τους, παρέχονται με νέα απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, ενώ έχει ήδη σταλεί η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος στα σχολεία από την Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναστασία Γκίκα.

Ειδικότερα, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Η έναρξη των μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ορίζεται στις 8:00 για τα Λύκεια και στις 8:30 για τα Γυμνάσια, και η διάρκεια της διδακτικής περιόδου στα 40 λεπτά. Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα:

Η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική και αξιοποιείται για την κάλυψη νέας διδακτικής ύλης.

Tα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), προβαίνουν σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των γονέων και μαθητών.



Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), μέσω των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μεριμνούν για την παροχή κατάλληλων οδηγιών προς τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων που παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την αξιοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων, μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/αρθ.φ4899/6-11-20), που εκδόθηκε σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός και υπογράφεται από την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, την Υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Βασίλη Διγαλάκη, προβλέπεται ότι συνεχίζεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ενώ προβλέπεται τηλεκπαίδευση για τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές.

Η ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα:

Συγκεκριμένα στα ΑΕΙ πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση καθώς αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, πρακτική άσκηση, εξετάσεις με φυσική παρουσία και η λειτουργία βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα απαγορεύονται οι ημερίδες, τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις εντός των Πανεπιστημίων.

Η Εγκύκλιος για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση:

Όσον αφορά στους χώρους λατρείας, προβλέπεται η τέλεση θρησκευτικών τελετών αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, έως εννέα ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής.

Η Υπουργική Απόφαση για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: