Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η πληρότητα στις ΜΕΘ σε όλη την χώρα

Υπό πίεση το σύστημα υγείας λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Σε ποιες περιοχές οι ΜΕΘ είναι στο "κόκκινο".

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα συνολικά 1.063 κλίνες ΜΕΘ, από αυτές, 734 είναι κατειλημμένες και 329 κενές (ποσοστό 31%), σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, "οι ΜΕΘ-non COVID είναι σήμερα 643, οι 475 είναι κατειλημμένες και οι 168 κενές (ποσοστό 26%).

Οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 420. Από αυτές, 259 είναι κατειλημμένες και 161 κενές (ποσοστό 38%).

Οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβάνονται τα Νοσοκομεία Χαλκιδικής και Καβάλας) είναι σήμερα 124.Από αυτές, 93 είναι κατειλημμένες και 31 κενές (ποσοστό 25%).

Στα Νοσοκομεία της Αττικής, οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 168. Από αυτές, 112 είναι κατειλημμένες και 56 κενές (ποσοστό 33%).

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 4.452.

Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 2.059 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες)

Αναλυτικά ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η ΥΠΕ (Αττικής): 442

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 186

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 398

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): 561

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 189

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): 172

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 24

Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 87"