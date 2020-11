Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εβδομάδα - “εφιάλτης” με 123 νεκρούς και κρούσματα όσα σε 7 μήνες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διψήφιος ο αριθμός των θανάτων και την Κυριακή. Άκρως ανησυχυτικά τα δεδομένα για τους νεκρούς που αφήνει η έξαρση της πανδημίας στην Ελλάδα, αλλά και την ταχύτητα μετάδοσης της.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί 15.558 κρούσματα, όσα περίπου είχαν επιβεβαιωθεί συνολικά σε επτά μήνες στην Ελλάδα, από την πρώτη αναφορά για κρούσμα, στις 26 Φεβρουαρίου, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου (15.595 κρούσματα).

Την πρώτη εβδομάδα του μηνός δηλαδή καταγράφονταν κατά μέσο όρο 2.222 κρούσματα ανά 24ώρο!

Στις 7 Νοεμβρίου ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ήταν 54.809, ενώ στις 31 Οκτωβρίου ήταν 39.251, ενώ έναν μήνα νωρίτερα, στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν «μόλις» 18.475.

Ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ αυξήθηκε από 135 στις 31 Οκτωβρίου σε 207 στις 7 Νοεμβρίου, ενώ στο ίδιο διάστημα οι ασθενείς που βγήκαν νικητές από την Εντατική αυξήθηκαν από 291 σε 315.

Ο πλέον θλιβερός απολογισμός αφορά τους ασθενείς που εξέπνευσαν λόγω και επιπλοκών του κορονοϊού. Μέσα σε μία εβδομάδα πέθαναν συνολικά στην Ελλάδα 123 συνάνθρωποι μας. Στις 31 Οκτωβρίου οι νεκροί ανέρχονταν σε 626 στις 31 Οκτωβρίου και εκτινάχθηκαν σε 749 έως το μεσημέρι του Σαββάτου!

Διψήφιος αριθμός θανάτων και την Κυριακή

Η μακάβρια λίστα δυστυχώς αυξάνεται διαρκώς, καθώς ήδη έχουν γινει γνωστοί από το απόγευμα του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής τουλάχιστον άλλοι 10 θάνατοι ασθενών.

Πρόκειται, μάλιστα, για ασθενείς που νοσηλεύονταν κυρίως σε νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την ανησυχία των ειδικών που κάνουν λόγο για «έκρηξη» του κορονοϊού στις εν λόγω περιοχές. Ειδικότερα, τις τελευταίες ώρες κατέληξαν:

Ένας 71χρονος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Μια 55χρονη στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης

ένας 85χρονος στο «Παπαγεωργίου»

Μια 82χρονη στο «Παπανικολάου

Ένας 69χρονος στο «ΑΧΕΠΑ»

Μια 68χρονη στο νοσοκομείο Σερρών

Μια 75χρονη στο «Παπαγεωργίου»

Ένας 73χρονος και μια 83χρονη στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»

Μια 75χρονη στο «Παπαγεωργίου»

δεν θα βγουν ζωνταντοί απο αυτές. Άκρως δυσοίωνες ειναι οι προβλέψεις των ειδικών, με τον Αθανάσιο Σκουτέλη να δηλώνει στον ΑΝΤ1 ότι οι μισοί τους 207 ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ με κορονοϊό,





Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλονίκη εισήχθησαν για νοσηλεία μόνο το Σάββατο 21 άτομα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ άλλοι 57 καταμετρήθηκαν στο ΑΧΕΠΑ, στο οποίο έγινε εκκένωση κλινικών προκειμένου να ενταχθούν μέχρι την επόμενη εφημερία, την Τρίτη, συνολικά 62 νέες απλές κλίνες Covid-19. Έντεκα ήταν οι νέοι ασθενείς με κορονοϊό που μπήκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο Σερρών ενώ 48 ήταν οι εισαγωγές που έγιναν στο νοσοκομείο Δράμας, στο οποίο ήδη νοσηλεύονται 71 ασθενείς με κορονοϊό.





Όλα αυτά ενώ αυξάνεται διαρκώς η πληρότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ανά την Ελλάδα. Με γοργούς ρυθμούς κινήθηκε πάντως η διαδικασία ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού στις ΜΕΘ κια σύμφωνα με το Υπ. Υγείας οι νέοι 300 γιατροί θα αρχίσουν να πιάνουν δουλειά ήδη απο την Δευτέρα. Με γοργούς ρυθμούς κινήθηκε πάντως η διαδικασία ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού στις ΜΕΘ κια σύμφωνα με το Υπ. Υγείας

Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας προειδοποιεί ότι η χρήση μάσκας θα συνεχιστεί ως μέτρο έως και την Άνοιξη.