Αθλητικά

Νικ Κύργιος: Η “μάχη” του με την κατάθλιψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αυστραλός, με ελληνική καταγωγή, τενίστας, παραδέχτηκε ότι βρέθηκε σε μια «σκοτεινή και μοναχική κατάσταση» τα τελευταία χρόνια.

Ο ικανότατος, αλλά και... ιδιότροπος, Αυστραλός -με ελληνική καταγωγή- τενίστας, Νικ Κύργιος, παραδέχτηκε ότι βρέθηκε σε μια «σκοτεινή και μοναχική κατάσταση» τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετώπιζε την κατάθλιψη που προκαλείται από τον εξουθενωτικό ρυθμό του ATP Tour.

«Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πόσο μοναχικό μπορεί να είναι ένα άθλημα, όπως το τένις», τόνισε ο Κύργιος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Sunday Telegraph» και πρόσθεσε: «Είσαι μόνος στο γήπεδο. Δεν μπορείς πραγματικά να μιλήσεις σε κανέναν. Πρέπει να βρεις τη λύση μόνος σου».

Η συμπεριφορά του 25χρονου πρωταθλητή, στο Cincinnati Masters τον Αύγουστο του 2019, είχε ως αποτέλεσμα ένα πρόστιμο 113.000 δολαρίων, ενώ στην συνέχεια ο Κύργιος χαρακτήρισε την ATP ως «διεφθαρμένο» οργανισμό.

«Θυμάμαι ότι ξύπνησα στην Σαγκάη πριν από ένα χρόνο. Ηταν 4 το απόγευμα και ήμουν ακόμα στο κρεβάτι με τις κουρτίνες κλειστές. Δεν ήθελα να δω το φως της ημέρας», διηγείται ο Κύργιος, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 45 της παγκόσμιας κατάταξης και συνεχίζει: «Στο παρελθόν, έπασχα από σοβαρή κατάθλιψη. Ένιωθα ότι κανείς δεν ήθελε να με ξέρει ως άτομο, ότι με έβλεπαν ως τενίστα και μόνο για να χρησιμοποιούν. Δεν ένιωθα ικανός να εμπιστευτώ κανέναν. Ηταν ένα μοναχικό και σκοτεινό μέρος. Πολλοί άνθρωποι μου άσκησαν πίεση, ενώ άσκησα κι εγώ, μεγάλη πίεση στον εαυτό μου. Έχασα όλη τη χαρά στο παιχνίδι και έχανα τον έλεγχο. Είχα κατάθλψιψη και δεν αντιδρούσα, εξ΄ αιτίας αυτού, που νόμιζα ότι έπρεπε να είμαι».

Σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για τον ομογενή τενίστα, ο οποίος έλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει χρήματα για τα θύματα των θανατηφόρων πυρκαγιών που έπληξαν το περασμένο καλοκαίρι στην Αυστραλία, ενώ ασχολείται και με το ίδρυμα του, για τα παιδιά που ζουν σε μειονεκτική θέση.

«Μου λείπει πραγματικά να κάνω περιοδεία. Αλλά δεν ζω και αναπνέω για το τένις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μου αρέσει να κάνω», σχολίασε ο Κύργιος.