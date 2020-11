Τεχνολογία - Επιστήμη

Συλλήψεις για απάτη μέσω αγγελίας στα social media

Οι έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στην ταυτοποίηση δύο ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του ΑΤ Παγγαίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2020 σε βάρος κατοίκου της περιοχής.

Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαπάτησαν και απέσπασαν από τον παθόντα το ποσό των 7.500 ευρώ μέσω αγγελίας για πώληση φορτωτή, την οποία είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης άγνωστος δράστης.

Το θύμα πείστηκε να καταθέσει το χρηματικό ποσό για την αγορά του μηχανήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς των άλλων δύο δραστών, χωρίς ποτέ να πραγματοποιηθεί η συμφωνημένη αγοροπωλησία.