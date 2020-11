Κοινωνία

Αρχάγγελος Μιχαήλ: Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τον προστάτη της (εικόνες)

Μαχητικά πέταξαν πάνω από την Αθήνα. Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Δεκέλειας. Το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας.

Εκδήλωση για τον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, ενώ μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν το πρωί πάνω από την Αθήνα

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων λόγω των μέτρων για την προστασία από την πανδημία του κορονοϊού.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.

Σε μήνυμα του στα social media, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέφερε:



«Αγωνιζόμαστε για μια ακόμα πιο ισχυρή Πολεμική Αεροπορία. Αίεν Υψικρατείν! Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία που γιορτάζει σήμερα τον Προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ! Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Μιχάλη, Μιχαέλα, Άγγελο, Αγγελική, Γαβριήλ, Σταμάτη και Ταξιάρχη!»