Ξενογιαννακοπούλου: Κυβερνητικός εμπαιγμός των εργαζομένων

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Τομεάρχη Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου για τα εργασιακά και τα νέα μέτρα της κυβέρνησης.

Η δήλωση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού πριν λίγο καιρό μας είχε ενημερώσει ότι η εργασία στην Ελλάδα «παραμένει ακριβή και απαιτείται περαιτέρω ελαστικοποίησή της», τώρα μας διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει ότι «υπάρχουν άνθρωποι εξαρτημένοι από τον μισθό τους». Καλό θα ήταν να ενημερωθεί ότι η πλειονότητα του ελληνικού λαού είναι εργαζόμενοι, που τους τελευταίους οκτώ μήνες είναι είτε σε αναστολή σύμβασης και προσπαθούν να επιβιώσουν με επίδομα 534 ευρώ, είτε εργάζονται εκ περιτροπής με σημαντική μείωση μισθού και υποχρεωτικές απλήρωτες υπερωρίες, είτε είναι εργαζόμενοι με μπλοκάκια που δεν έχουν καμία προστασία, είτε είναι πλέον άνεργοι.

Ταυτόχρονα, χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε υποχρεωτική τηλεργασία χωρίς κανόνες και θεσμικό πλαίσιο για τα έξοδα τους, το δικαίωμα αποσύνδεσης και σεβασμού του ωραρίου τους. Εξήγγειλε επίδομα 800 ευρώ για τους εργαζομένους που τίθενται σε αναστολή σύμβασης, ενώ θα λάβουν μόνο 640 ευρώ, και ενώ όλοι οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή θα λάβουν μειωμένο δώρο Χριστουγέννων στη βάση του επιδόματος των 534 ευρώ και όχι του μισθού τους. Χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι του τουρισμού, ο κόσμος του πολιτισμού είναι αόρατοι γι’ αυτήν την κυβέρνηση και έχουν αφεθεί στη μοίρα τους αντιμετωπίζοντας πλέον αδυναμία στοιχειώδους επιβίωσης. Χιλιάδες άνεργοι είναι εξίσου αόρατοι, χωρίς τη δυνατότητα να λάβουν έστω και το πενιχρό έκτακτο βοήθημα που ανακοινώθηκε.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αντιμετώπισε εξαρχής την πανδημία ως ευκαιρία επίθεσης στον κόσμο της εργασίας, αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αρνείται να λάβει εμπροσθοβαρή μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμμένει στην επιδότηση της ανεργίας και αρνείται την αναγκαία στήριξη των μισθών και των θέσεων εργασίας. Η πολιτική της έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση της ύφεσης και της ανεργίας, που πλέον ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, στα λουκέτα, στη φτωχοποίηση και στη γενικευμένη κοινωνική ανασφάλεια. Σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η πανδημία δεν θα ανακόψει το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης» και ο υπουργός Εργασίας παρουσίασε τους άξονες του νέου αντεργατικού σχεδίου νόμου. Είναι προφανές ότι ο εργασιακός οδοστρωτήρας είναι η μόνη προεκλογική δέσμευση που υλοποιεί με συνέπεια αυτή η κυβέρνηση. Η επίθεση στους εργαζομένους είναι συνδυασμένη και πολυμέτωπη, αφενός στο ωράριο, στις αμοιβές και στα δικαιώματα τους και, αφετέρου, στην υπονόμευση της συνδικαλιστικής τους έκφρασης και του ΣΕΠΕ.

Είναι όμως αδιανόητο εν μέσω lockdown, υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, και ενώ η Βουλή λειτουργεί κάτω από συνθήκες περιορισμένης φυσικής παρουσίας των βουλευτών, η κυβέρνηση να φέρει κρίσιμα αντικοινωνικά σχέδια νόμου για ψήφιση. Στην περίπτωση που το επιχειρήσει θα μας βρει απέναντι στη Βουλή και στην κοινωνία, σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων, των ανέργων, των κοινωνικά αδύναμων, μαζί με την πλειονότητα του λαού που δοκιμάζεται και αναζητά διέξοδο και προοπτική.