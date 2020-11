Κοινωνία

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη (εικόνες)

Ο δράστης, μέλος σπείρας που ρήμαζε σπίτια στα νότια προάστια, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) 29χρονος αλλοδαπός, μέλος σπείρας που διέπραττε κλοπές από οικίες στις περιοχές της Γλυφάδας και της Αργυρούπολης.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., «λίγο πριν, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργό του που αναζητείται, παραβίασαν παράθυρο και εισήλθαν σε μονοκατοικία στη Γλυφάδα. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει και την προβολή σθεναρής αντίστασης, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Στην κατοχή του βρέθηκε μαξιλαροθήκη, εντός της οποίας είχαν τοποθετήσει κοσμήματα-τιμαλφή που είχαν αφαιρέσει από την οικία.

Σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών και τσαντών, ηλεκτρονικές συσκευές και το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας προέκυψε ότι η σπείρα, τουλάχιστον από τα τέλη του Οκτωβρίου του 2020, διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στις περιοχές της Γλυφάδας και της Αργυρούπολης.

Εξιχνιάστηκαν επιπλέον -4- περιπτώσεις κλοπών από οικίες.

Επιπρόσθετα, ο 29χρονος έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης σε Κατάστημα Κράτησης για ληστείες και διακεκριμένες κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».