Κοινωνία

“Έσπρωχναν” ναρκωτικά στο Μεταξουργείο (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή. Πως έφτασαν στα ίχνη τους οι αστυνομικοί.

Κύκλωμα αλλοδαπών, που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Μεταξουργείου, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, οκτώ αλλοδαποί, από Αλβανία, Νιγηρία και Γκάνα, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι και ακόμη έξι αλλοδαποί που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται. Παράλληλα, συνυποβλήθηκε και δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, η διακίνηση των ναρκωτικών (ηρωϊνη, κοκαΐνη και κάνναβη) γινόταν στην περιοχή του Μεταξουργείου και κυρίως στις οδούς Ιάσωνος, Κολοκυνθούς και Κεραμεικού. Οι ναρκωτικές ουσίες αποκρύπτονταν σε δένδρα, θόλους αυτοκινήτων, κάδους απορριμμάτων, σε παρτέρια αλλά και σε διάφορα σημεία των δρόμων, όπως κάτω από σταθμευμένα οχήματα ή φρεάτια. Στην περιοχή πήγαιναν καθημερινά πολλοί τοξικοεξαρτημένοι για να προμηθευτούν ναρκωτικά.

Σημειώνεται, ότι ένας εκ των συλληφθέντων, ιδιοκτήτης καταστήματος μίνι μάρκετ, ήταν επιφορτισμένος με την παρατήρηση της κίνησης των αστυνομικών, ενημερώνοντας παράλληλα τα λοιπά μέλη της οργάνωσης και κατευθύνοντας τις κινήσεις τους.

Όσον αφορά την ηρωίνη, πωλείτο σε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες βάρους από 0,1 έως 0,2 γρ. με 5 ευρώ η κάθε μία, ενώ η κάνναβη σε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες βάρους από 2,5 έως 4,5 γρ. από 5 έως 10 η κάθε μία. Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 12.095 ευρώ, 264 γραμμάρια κάνναβης, 4 γραμμάρια ηρωίνης, 15 κινητά τηλέφωνα, πλήθος νάϊλον συσκευασιών επιμερισμού και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Σχεδόν το σύνολο των κατηγορουμένων έχει συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σε βάρος μελών της οργάνωσης έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων μελών του κυκλώματος.