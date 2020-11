Κοινωνία

ΓΑΔΑ – τροχαία δυστυχήματα: “Μαύρος” ο απολογισμός τον Οκτώβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια τα κυριότερα αίτια ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Χιλιάδες οι παραβάσεις του ΚΟΚ.

Κατά το μήνα Οκτώβριο 2020, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 503 τροχαία ατυχήματα με 604 παθόντες και ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:

• 23 θανατηφόρα με 24 νεκρούς,

• 16 σοβαρά με 18 σοβαρά τραυματίες,

• 464 ελαφρά με 562 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 21.572 παραβάσεις από τις οποίες 831 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 210 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 48 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 2.978 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 259 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 347 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 490 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 992 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 50 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.