Τζιλ Μπάιντεν: Η δρ που θα γράψει Ιστορία ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Ποια είναι η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εκλεγμένου Προέδρου της Δημοκρατίας τις τελευταίες δεκαετίας. Το ρεκόρ που κατακτά.

Εκπαιδευτικός, σύζυγος, μητέρα και ακτιβίστρια είναι η μέλλουσα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η Τζιλ Μπάιντεν «μετρά» δεκαετίες διδασκαλίας, ενώ ο σύζυγός της, Τζο, είχε γράψει στη βιογραφία του ότι, «μου ξανάδωσε ζωή».

Η 69χρονη Τζιλ Μπάιντεν παντρεύτηκε τον Τζο Μπάιντεν το 1977, πέντε χρόνια αφού ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ έχασε σε τροχαίο την πρώτη σύζυγο και την κόρη τους.

Η Τζιλ περιόδευσε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία, στηρίζοντας ενεργά το σύζυγό της και μετά τη νίκη του έγραψε σε ανάρτησή της ότι,

«Θα είναι Πρόεδρος για όλες τις οικογένειές μας».

Η ίδια έχει μιλήσει για το ότι, ο άνδρας της μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο του γιου του, Μπο, από καρκίνο στον εγκέφαλο το 2015, επέστρεψε στα καθήκοντά του, ως αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Οι δύο γιοι τους που επέζησαν, ο Μπο και ο Χάντερ, είχαν προτείνει στον πατέρα τους να παντρευτεί τη Τζιλ, διηγείται ο Τζο Μπάιντεν στην αυτοβιογραφία του.

Η Μπάιντεν, που συνεχίζει να διδάσκει σε πανεπιστήμιο της Βόρειας Βιρτζίνια, έχει δηλώσει ότι, «θα ήθελε να συνεχίσει να διδάσκει στην περίπτωση που γινόταν Πρώτη Κυρία».

«Αν φτάσουμε στον Λευκό Οίκο, θα συνεχίσω να διδάσκω. Είναι σημαντικό και θέλω οι άνθρωποι να εκτιμούν τους δασκάλους και να γνωρίζουν τη συνεισφορά τους και να αναβαθμίζουν το επάγγελμα» είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της τον περασμένο Αύγουστο.

Η μόνη φορά που είχε διακόψει την καριέρα της, διδάκτωρ εκπαιδευτικός ήταν το 1981, όταν γέννησε την κόρη της, Άσλεϊ. Λίγο αργότερα όμως, επέστρεψε στη δουλειά και τις σπουδές της, κάνοντας το διδακτορικό της.

Αν τηρήσει το λόγο της και συνεχίσει να εργάζεται, θα είναι η μόνη Πρώτη Κυρία με διδακτορικό και αμειβόμενη εργασία. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η Χίλαρι Κλίντον, η οποία στο τέλος της θητείας του Μπιλ είχε διατελέσει γερουσιάστρια, για σύντομο χρονικό διάστημα.

Έχει εργαστεί σε κοινοτικά κολλέγια, άλλωστε, και κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν ως αντιπρόεδρος του Ομπάμα.

«Διδάσκω σε πολλούς μετανάστες και πρόσφυγες. Λατρεύω τις ιστορίες τους, λατρεύω ποιοι είναι ως άνθρωποι και μου αρέσει το γεγονός ότι μπορώ να τους βοηθήσω στο δρόμο τους προς την επιτυχία» είχε δηλώσει στο παρελθόν.

Έχει δηλώσει, επιπλέον ότι, αν γίνει Πρώτη Κυρία θα στηρίξει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον καρκίνο, τη δωρεάν εκπαίδευση στα κοινοτικά κολέγια και τις οικογένειες των στρατιωτικών, όπως έκανε και ως σύζυγος αντιπροέδρου.

Όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί θα δουν «ασυνήθιστα πράγματα» από αυτήν ως Πρώτη Κυρία, η Μπάιντεν απάντησε, «Το ελπίζω».

«Τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά, και αυτές οι στιγμές είναι τόσο δύσκολες. Μερικές φορές χρειάζεται λίγη επιείκεια, λίγο γέλιο για να ελαφρύνεις τα πράγματα. Λίγη χαρά» είχε δηλώσει.

