Αθλητικά

“Μπαλωθιές” του Ολυμπιακού στον ΟΦΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικητές βγήκαν οι “ερυθρόλευκοι” από το “Γεντί Κουλέ”

Ο Ολυμπιακός έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από την Κρήτη εναντίον του ΟΦΗ με 2-0 χάρη σε τέρματα του Χασάν και του Μασούρα. Από ένα δοκάρι οι δυο ομάδες.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στο ματς και είχε δοκάρι στο 13΄με τακουνάκι του Γιάννου από κοντά, ενώ στο 28', ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στους γηπεδούχους, αφού ο Χολέμπας έσπρωξε τον Γιάννου, αλλά ειδοποιήθηκε από το VAR πως είναι οφσάιντ και πήρε πίσω την απόφαση.

Στο 42', ο Ολυμπιακός ισοφάρισε τα δοκάρια, αφού η κεφαλιά του Μπρούμα σταμάτησε στην δεξιά δοκό και το ημίχρονο έληξε χωρίς τέρματα (0-0).

Οι πρωταθλητές άνοιξαν το σκορ στο 53', όταν ο Καμαρά έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Χασάν, ο οποίος ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Σελίμοβιτς, με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 77', ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Φορτούνη και αυτός τρία λεπτά αργότερα εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σελίμοβιτς και έκλεψε την μπάλα, την οποία έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Μασούρα και αυτός έγραψε το 2-0.

Στο 86', ο Καμαρά σκόραρε, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ. Τίποτα, δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα και ο Ολυμπιακός έφυγε με το τρίποντο από το Ηράκλειο,.

Με την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη Super League οι "ερυθρόλευκοι" ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, Ουές, Κοροβέσης, Λυμπεράκης, Σελίμοβιτς, Διαμαντής, Σακόρ, Μεγιάδο (87’ Νέιρα), Μπαλογιάννης (61’ Ντε Γκουζμάν), Στάρτζεον, Γιάννου (61’ Γκαργκαλατζίδης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, Χολέμπας, Εμβιλά, Καμαρά, Μπρούμα (69’ Πέπε), Μασούρας (84’ Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά (77’ Φορτούνης), Χασάν (83’ Ελ Αραμπί).