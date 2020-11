Κοινωνία

Lockdown - ΓΓΠΠ: Οδηγίες για τη μετάβαση σε δικηγόρους, δικαστήρια και συμβολαιογράφους

Αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οδηγίες για τη μετάβαση των πολιτών σε δικηγόρους, δικαστικές Αρχές και συμβολαιογράφους, κατά την περίοδο της καραντίνας, εξέδωσε η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας ως εξής:

Μετάβαση σε δικαστήριο ως μάρτυρας, δικηγόρος, κατηγορούμενος - Έγγραφα που το αποδεικνύουν: Η μετάβαση αποδεικνύεται από τη σχετική κλήση ή βεβαίωση δικηγόρου.

Μετάβαση σε συμβολαιογράφο ή δικαστήριο για ένορκη βεβαίωση αποδεικνύεται από βεβαίωση δικηγόρου ή κλήση, αν υπάρχει.

Κάθε άλλη μετακίνηση σε δικαστική αρχή ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο αποδεικνύεται από κλήση της υπηρεσίας ή βεβαίωση δικηγόρου / συμβολαιογράφου που πιστοποιεί με αποστολή έγχαρτου εγγράφου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την κλήση / πρόσκληση του μάρτυρα ή πελάτη του.

Οι μετακινήσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών συνοδεύονται από τη σχετική φόρμα που καλύπτει τις μετακινήσεις ελεύθερων επαγγελματιών με την επισήμανση ότι για λόγους εργασίας οι τρεις αυτές κατηγορίες, δηλαδή δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, μπορούν να κινούνται και εκτός της περιφερειακής ενότητάς τους για λόγους εργασίας. Το αυτό ισχύει και για τους μάρτυρες, αν πρέπει να καταθέσουν εκτός της περιφερειακής ενότητας της κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, της μετάβασης πρέπει να προηγείται αποστολή SMS στο 13033 με Κωδικό 3.