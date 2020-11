Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Συναγερμός” για τα κρούσματα σε Θεσσαλία και βόρεια Ελλάδα

Προβληματισμός για την καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, αλλά και της Λάρισας. Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στον ΑΝΤ1.

Ανησυχία επικρατεί για τα συνεχόμενα ρεκόρ κρουσμάτων σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος, αφού ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι σχεδόν καθημερινά τριψήφιος στη Δράμα, ενώ προβληματισμός επικρατεί για τη Χαλκιδική και τα Γρεβενά.

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο»

«Οι κλινικές που δημιουργούνται για να νοσηλεύσουν ανθρώπους με κορονοϊό πληρούνται σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα», εξήγησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ανησυχία επικρατεί και στη Χαλκιδική. Ο νομός έδειχνε να ξεπερνά την κρίση του καλοκαιριού, ωστόσο ένα εορταστικό πενθήμερο έφτανε για να κάνει την ζημιά.

Αιτιολογώντας την αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή, ο αντιπερεφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, δήλωσε πως «καταρχήν οι φοιτητές που σπουδάζουν, οι Χαλκιδικιώτες, το τριήμερο τετραήμερο της 28ης, ήρθαν στη Χαλκιδική και βεβαίως πολλοί Θεσσαλονικείς που έχουν την εξοχική τους κατοικία, επίσης ήρθαν στο νομό, αν βάλουμε και το προηγούμενο σαββατοκύριακο όπου η πόλη ήταν κλειστή, η εστίαση και βγήκαν όλοι στις παραλίες συνθέτουν ένα μεγάλο θέμα».

Σχεδόν καθημερινά τριψήφιοι είναι οι αριθμοί και στη Δράμα, η οποία στο πρώτο κύμα είχε σχεδόν μηδενικά κρούσματα.

«Με το που κρύωσε ο καιρός στα βόρεια, έγιναν συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους όπως κάποια πάρτι στην εστίαση, σε χώρους με 100 άτομα βρεθήκαν ξαφνικά 200-300 και σήμερα το ‘πληρώνουμε’ με αυτά τα νούμερα την ταλαιπωρία πολλών συνανθρώπων μας και φυσικά έχουμε χάσει και κάποιες ζωές. Είναι λυπηρό», δηλώνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αντιπεριεφερειάρχης Δράμας στον ΑΝΤ1.

Οι μετακινήσεις από τις γειτονικές κόκκινες περιοχές φαίνεται πως «έκαψαν» τα πράσινα Γρεβενά.

«Εκτιμώ ότι η κατάσταση είναι πλήρως διαχειρίσιμη ο κόσμος πήρε το μήνυμα, μαζεύτηκε τηρεί πλέον απόλυτα μέτρα», εκτιμά ο περιφερειακός Σύμβουλος δυτικής Μακεδονίας, Λάμπρος Χατζηζήσης.

Προβληματισμός επικρατεί και στη Θεσσαλία, καθώς τα κρούσματα στη Λάρισα ξεπέρασαν τα 100 για ακόμα μία μέρα.