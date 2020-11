Κοινωνία

Θρίλερ με τη δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα

Προσήχθησαν η 15χρονη κόρη του θύματος και ο 17χρονος φίλος της. Που εντοπίσθηκαν.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 50χρονης στην Αγία Βαρβάρα και ως ύποπτοι έχουν προσαχθεί μια 15χρονη και ο 17χρονος φίλος της.

Οι ύποπτοι κοιμόντουσαν σε ένα εγκαταλειμένο αυτοκίνητο στην πόλη των Σερρών όταν τυχαία εντοπίστηκαν σε έλεγχους των αστυνομικών, στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Έπειτα από ερωτήσεις αστυνομικών φέρεται πως ομολόγησαν πως σκότωσαν την 50χρονη στην Αγία Βαρβάρα και προσπάθησαν να διαφύγουν στη Βόρεια Ελλάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 15χρονη είναι η κόρη της άτυχης 50χρονης.

Η γυναίκα εντοπίστηκε δεμένη χειροπόδαρα και μαχαιρωμένη στο πάτωμα του υπνοδωματίου.