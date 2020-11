Κοινωνία

Κορονοϊός: “έπεσαν καμπάνες” την πρώτη μέρα του lockdown

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια, τονίζει η ΕΑΔ.

Το Σάββατο, πρώτη ημέρα ισχύος των νέων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού, τα στελέχη των αρμόδιων Αρχών Ελέγχου για την επιτήρηση των μέτρων διενήργησαν ελέγχους συμμόρφωσης σε ολόκληρη την επικράτεια σύμφωνα με τον κεντρικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 10.808 σημεία ενδιαφέροντος και επιβλήθηκαν 78 πρόστιμα συνολικού ύψους 29.250€ κυρίως για μη χρήση μάσκας και SMS. Σε τρεις περιπτώσεις επιβλήθηκε σε αντίστοιχες επιχειρήσεις και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των μετακινήσεων πεζών και οχημάτων (σταθμοί διοδίων, ΜΜΜ, πλοία, ΕΙΧ και ΕΔΧ) με τους ελέγχους ιδιαίτερα το πρωί του Σαββάτου να έχουν και χαρακτήρα ενημέρωσης των πολιτών για τα νέα μέτρα.

Παράλληλα συνεχίστηκαν και οι έλεγχοι σε ΜΦΗ, ΚΥΕ (take away, delivery και drive through), καταστήματα τροφίμων και Λαϊκές αγορές.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων και των λοιπών στοιχείων που συλλέγονται από τις ελεγκτικές αρχές με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.