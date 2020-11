Κόσμος

Τουρκία: Παραιτήθηκε υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν

Τι επικαλέστηκε για την παραίτηση ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ

Ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραιτήθηκε σήμερα από τον θώκο του υπουργού Οικονομικών, επικαλούμενος λόγους υγείας όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Αφού κατείχα υπουργικές θέσεις για σχεδόν πέντε χρόνια, έλαβα την απόφαση να μην συνεχίσω την υπηρεσία μου (ως υπουργός Οικονομικών) λόγω προβλημάτων υγείας», ανέφερε ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ.