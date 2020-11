Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Το μήνυμα για τα 25 χρόνια (βίντεο)

Η πρωτότυπη ευχή για την πρωτόγνωρη προσφορά του Οργανισμού που στηρίζει εκατομμύρια παιδιά εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες. Ο Κώστας Γιαννόπουλος στο δελτίο του ΑΝΤ1.

