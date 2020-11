Κοινωνία

Lockdown: Προσαγωγές αρνητών στο Σύνταγμα (εικόνες)

Με χειροπέδες αποχώρησαν από το Σύνταγμα οι λιγοστοί αρνητές της μάσκας που συγκεντρώθηκαν εκεί.

Δεκατέσσερα άτομα, που δηλώνουν αρνητές της μάσκας, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προσήχθησαν απόψε καθώς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος.

Τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ τους επιβλήθηκαν και τα ανάλογα πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

«Σήμερα το απόγευμα, συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Συντάγματος ομάδα δεκατεσσάρων (14) ατόμων, τα οποία μετά από έλεγχο που τους διενεργήθηκε από αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι δεν φορούσαν μάσκα και είχαν παραβιάσει το μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για έκαστη από τις ανωτέρω παραβάσεις, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, για παράβαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα περί "παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».