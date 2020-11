Αθλητικά

“Περίπατος” του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ

Μικρό... “εμπόδιο” ο ΠΑΟΚ για τους “πράσινους”.

Ένας καταιγιστικός Παναθηναϊκός έκανε... φύλλο και φτερό τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να μην μπορεί να ακολουθήσει σε κανένα σημείο το «τριφύλλι».

Ο Χάουαρντ Σαντ Ρος μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και με 15 πόντους στα πρώτα 8'31'' που έμεινε στο παρκέ έδωσε την απαιτούμενη ώθηση στην ομάδα του. Ο Κουβανός άνοιξε τον δρόμο στους συμπαίκτες του, με τους Μήτογλου (13π, 8ρ) και Παπαπέτρου (12π, 3ασ) να ακολουθούν, την στιγμή που ο ΠΑΟΚ περίμενε τα πάντα από τους Ζερμέιν Λοβ (17π, 5ρ) και Έλστον Τέρνερ τζούνιορ (15π).

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με καλό ρυθμό στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ χάρη σε Μπιτς και Γκρίφιν (4-7, 3'). Η απάντηση του Παναθηναϊκού δεν άργησε να έρθει, με μπροστάρη τον Σαντ Ρος (9-7, 5'). Η άμυνα του «τριφυλλιού» ανέβασε στροφές και με τον Κουβανό να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό το «πράσινο» προβάδισμα αυξήθηκε (18-9, 8'). Ο Σαντ Ρος ήταν ασταμάτητος και με νέα προσπάθεια ανέβασε σε διψήφια επίπεδα τη διαφορά (21-9, 8'). Το +12 του Παναθηναϊκού έμεινε ως το τέλος του δεκαλέπτου για το 23-11.

Ο ρυθμός του Παναθηναϊκού παρέμενε υψηλός και στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με τους παίκτες του Βόβορα να επεκτείνουν το προβάδισμά τους χάρη σε Νέντοβιτς και Κασελάκη (34-19, 13'). Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ακολουθήσει, καθώς τα λάθη και τα άστοχα σουτ ήταν αποτέλεσμα της πιεστικής άμυνας των «πράσινων», οι οποίοι με Μήτογλου και Παπαπέτρου συνέχισαν να σκοράρουν (46-24, 16'). Φόστερ και Περσίδης ακολούθησαν και παρά τις προσπάθειες του Λοβ ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος στο +23 για το 51-28.

Το σκηνικό έμεινε ίδιο στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς «συνδέθηκε» με το καλάθι και με τη βοήθεια του Παπαγιάννη η διαφορά έφτασε στους 30 πόντους (61-31, 23'). Λοβ και Γκρίφιν πήραν προσπάθειες, με τον ΠΑΟΚ να μειώνει (64-40, 25'). Ο Χέρντον ακολούθησε τους συμπαίκτες του, με τον «δικέφαλο» να ροκανίζει εκ νέου τη διαφορά (68-46, 27'). Οι «πράσινοι» ανέβασαν και πάλι στροφές στην άμυνά τους και με τον Παπαπέτρου να σκοράρει το δεκάλεπτο έκλεισε στο +27 για τον Παναθηναϊκό με 77-50.

Ένα γρήγορο 10-0 του ΠΑΟΚ με Λοβ και Κακλαμανάκη μάζεψε τη διαφορά στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (77-60, 32'). Οι «πράσινοι» δεν άφησαν τον ΠΑΟΚ να πλησιάσει περισσότερο, χάρη σε Φόστερ και Μήτογλου (84-63, 35'). Οι παίκτες του Βόβορα κατάφεραν να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα το προβάδισμά τους ως το τέλος του αγώνα, φτάνοντας πολύ άνετα στη δεύτερη νίκη τους στο πρεωτάθλημα της Basket League, την στιγμή που ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 0-2.

Τα δεκάλεπτα: 23-11, 51-28, 77-50, 96-67.