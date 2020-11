Κόσμος

Κορονοϊός: Ρεκόρ νοσηλευομένων στην Κύπρο

Μετά το χθεσινό ρεκόρ νέων κρουσμάτων, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε νέο αρνητικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας.

Το απόγευμα της Κυριακής το υπουργείο Υγείας Κύπρου ανακοίνωσε 116 νέα κρούσματα κορονοϊού από σύνολο 2.803 εργαστηριακών διαγνώσεων.

Ωστόσο, η σημερινή ημέρα, Κυριακή (8/11/20) καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευομένων από την ημέρα έναρξης της πανδημίας, καθώς, στα δύο νοσοκομεία, Αμμοχώστου και Λευκωσίας νοσηλεύονται συνολικά 77 ασθενείς.

Συγκεκριμένα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 61 άτομα θετικά στον ιό SARS-CoV-2, εκ των οποίων τα έξι στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, η οποία βρίσκεται στο 100% της πληρότητάς της. Επιπλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύονται συνολικά επτά ασθενείς, ενώ άλλα εννέα άτομα νοσηλεύονται σε θάλαμο COVID-19.

Στην ενημέρωσή του, το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων, είναι σίγουρα πολύ χαμηλότερος από τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια δεν λειτούργησαν στην πλειοψηφία τους λόγω Κυριακής. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τον μικρό αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων που διεκπεραιώθηκαν.

Τέλος, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Κύπρο ανέρχεται στα 5.987.