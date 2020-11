Κόσμος

Τζο Μπάιντεν: Στο τάφο του γιου του μετά την εκλογή του (εικόνες)

Πήγε με την οικογένειά του στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή, όμως αυτή ήταν ξεχωριστή.

Τον τάφο του γιου του Μπο επισκέφτηκε ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τους ολονύχτιους πανηγυρισμούς, για την ανάδειξή του στο ανώτατο αξίωμα της χώρας.

Ο Τζο Μπάιντεν, όπως κάθε Κυριακή, πήγε στην εκκλησία κοντά στο σπίτι του, στο Γουίλμινκγτον, στο Ντελαγούερ, συνοδεία της συζύγου του Τζιλ και της κόρης και του εγγονού του, Άσλεϊ και Χάντερ.

Μετά τη λειτουργία η οικογένεια Μπάιντεν επισκέφτηκε το μνήμα του Μπο Μπάιντεν, πρώην εισαγγελέα του Ντελαγουέρ, που έφυγε από τη ζωή το 2015, νικημένος από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο Μπάιντεν αναφέρεται συχνά στον γιο του, τον οποίο έχασε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα. Όμως δεν είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας του που χάνει, αφού στο παρελθόν είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο η πρώτη σύζυγος και η κόρη του.

Ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ενωτικός στην πρώτη του ομιλία, ενώ έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Την ίδια ώρα, θέτοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του, που ορκίζεται στις 20 Ιανουαρίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιστροφή της χώρας στη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και την επιστροφή των ΗΠΑ στον ΠΟΥ, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στις κοινωνικές ανισότητες, αλλά και στην αναγνώριση των παιδιών μεταναστών, τα οποία ο Τραμπ είχε «εξορίσει».