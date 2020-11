Κόσμος

Κορονοϊός: Δραματική η κατάσταση στη Γαλλία

Ξεπέρασαν το «φράγμα» των 40.000 οι θάνατοι, μετά το χθεσινό ρεκόρ νέων κρουσμάτων.

Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν στα γαλλικά νοσοκομεία από τον νέο κορονοϊό αυξήθηκε κατά 271 τις τελευταίες 24 ώρες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των θανάτων να φθάσει τους 40.439, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 1.787.324 επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, 38.619 νέα από χθες, Σάββατο, όταν ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 86.852 καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Το υπουργείο ανέφερε, ωστόσο, ότι τα στοιχεία θα διορθωθούν αύριο έπειτα από προβλήματα στη συγκέντρωσή τους.