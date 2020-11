Κόσμος

Η Μελάνια ζητά από τον Τραμπ να αποδεχθεί την ήττα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φήμες και για επερχόμενο διαζύγιο του ζεύγους Τραμπ.

Μετά τον Τζάρεντ Κούσνερ και η Μελάνια Τραμπ λέει στον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί την ήττα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Η Μελάνια δεν έχει εκφραστεί δημόσια, ωστόσο η γνώμη της είναι σταθερή, αν και την κρατούσε για τον εαυτό της. Και ο γαμπρός του Τραμπ, και στενός σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ, τον προσέγγισε με στόχο να τον πείσει να αποδεχθεί ότι έχασε.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, εξάλλου, μετέδωσε, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ότι ο Τραμπ θα είναι έτοιμος να αποδεχθεί τη νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές, εφόσον το επιτελείο του εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο.

Μετά την ήττα, το διαζύγιο;

Φουντώνουν, εν τω μεταξύ, οι φήμες που θέλουν τη Μελάνια Τραμπ να ετοιμάζεται να ζητήσει διαζύγιο από τον απερχόμενο πλανητάρχη, μετά την ήττα του στις εκλογές.

Τα σενάρια ότι ο γάμος Ντόναλντ και Μελάνια πνέει τα λοίσθια το τελευταίο διάστημα είχαν πυροδοτηθεί απόφαση της απερχόμενης Πρώτης Κυρίας να μη μιλήσει καθόλου για την υποψηφιότητα του συζύγου της για την προεδρία των ΗΠΑ.

Η Μελάνια Τραμπ, πάντως, σε δημόσιες τοποθετήσεις της έχει υποστηρίξει ότι διατηρεί μια «πολύ καλή» σχέση με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ προσθέτοντας ότι σχεδόν ποτέ δεν τσακώνονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ στο Twitter έγινε την Παρασκευή 6/11 και δεν αφορούσε τις εκλογές στις ΗΠΑ αλλά την πρωτοβουλία «Be Best».