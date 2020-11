Κοινωνία

Lockdown: πρεμιέρα για την τηλεκπαίδευση στα σχολεία

Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί στις 8:00 για τα λύκεια και στις 8:30 για τα γυμνάσια. Πόσο διαρκεί κάθε διδακτική ώρα. Τι ισχύει για τα Δημοτικά. Πώς θα μετακινούνται τα παιδιά.

Με υποχρεωτική τηλεκπαίδευση και κάλυψη νέας διδακτικής ύλης λειτουργούν από σήμερα, Δευτέρα, και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες τα γυμνάσια και τα λύκεια στην Ελλάδα.

Η έναρξη των μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει οριστεί στις 8:00 για τα λύκεια και στις 8:30 για τα γυμνάσια και κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 40 λεπτά. Έτσι, το πρόγραμμα των λυκείων θα ολοκληρώνεται στις 13:40 και των γυμνασίων στις 14:10. Όσα παιδιά δεν συμμετέχουν, θα παίρνουν απουσία.

Σε αντίθεση με τις δομές τις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά δηλαδή, συνεχίζεται κανονικά η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία. Δια ζώσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους υπάρχει πρόβλεψη για άδεια μετακίνησης. Ειδικότερα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, έχουν προμηθευτεί από τον διευθυντή τους βεβαιώσεις μετακίνησης, με τις οποίες θα μπορούν να μετακινούνται από και προς το σχολείο τους. Όσο για τους κηδεμόνες, που θα συνοδεύουν τα μικρά παιδιά θα πρέπει να στέλνουν SMS στο 13033, με τον αριθμό 4.

Τέλος, όσον αφορά τα ΑΕΙ, συνεχίζουν τη λειτουργία τους με τηλεκπαίδευση και αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, πρακτική άσκηση, εξετάσεις με φυσική παρουσία και η λειτουργία βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα απαγορεύονται οι ημερίδες, τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις εντός των Πανεπιστημίων.