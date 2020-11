Κόσμος

Συντριβή αεροπλάνου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια (εικόνες)

Τραγωδία στον αέρα! Άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος. Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή όταν μικρό αεροσκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες από την τροπική καταιγίδα Ήτα συνετρίβη, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη το μεσημέρι, μερικά λεπτά αφότου είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο La Aurora της Γουατεμάλας με προορισμό την περιφέρεια Άλτα Βεραπάς. Στον τόπο της συντριβής ανασύρθηκε ένα πτώμα. Άλλος ένας άνθρωπος που επέβαινε στο αεροσκάφος υπέκυψε στα πολλαπλά εγκαύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Ο ένας από τους νεκρούς ήταν ο πιλότος. Τα αίτια του δυστυχήματος είναι άγνωστα μέχρι στιγμής.

Στο χωριό Κέχα, στην Άλτα Βεραπάς, νέες κατολισθήσεις το Σαββατοκύριακο ανέστειλαν τις προσπάθειες σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τους τόνους λάσπης που καταπλάκωσαν κατοικίες. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έφερε η τροπική καταιγίδα Ήτα ξερίζωσαν δέντρα, προκάλεσαν χείμαρρους και την κατολίσθηση τμήματος βουνού που δέσποζε πάνω από το χωριό, με αποτέλεσμα να θαφτούν δεκάδες άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους. Νέες κατολισθήσεις το βράδυ του Σαββάτου οδήγησαν στην αναστολή των ερευνών για επιζώντες, πιθανόν οριστικά, καθώς η λάσπη φθάνει σε ορισμένα σημεία ακόμα και τα δεκαπέντε μέτρα.

«Συντονίζουμε την απομάκρυνση του προσωπικού (...) Δεν μπορούμε να δουλέψουμε εδώ. Αν μείνουμε, θα χαθούν ζωές» μελών των σωστικών συνεργείων, εξήγησε ένα στέλεχός τους, ο Χουάν Αλμπέρτο Λεάλ. Η Γκλόρια Κακ, μέλος της φυλής αυτοχθόνων Ποκομτσί, που ζούσε στο χωριό Κέχα, ανέφερε ότι 22 μέλη της οικογένειάς της αγνοούνται. «Όλη η οικογένειά της χάθηκε, είναι η μοναδική επιζήσασα. Ο πατέρας της, η μητέρα της, οι θείες της, οι θείοι της, οι παππούδες της — χάθηκαν όλοι. Είκοσι δύο μέλη είχε η οικογένειά της, μόνο αυτή έμεινε ζωντανή», μετέφερε διερμηνέας. Στο χωριό Κέχα ζούσαν 1.300 άνθρωποι. Οι περισσότεροι επέζησαν. Όμως, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών CONRED, χθες αγνοούνταν ακόμη 103 κάτοικοι.

Η τροπική καταιγίδα Ήτα άφησε πίσω της καταστροφές και νεκρούς στον Παναμά, στην Κόστα Ρίκα, στη Νικαράγουα, στην Ονδούρα και το Μεξικό. Πέρασε από την Κούβα, όπου δεν έχουν αναφερθεί θύματα, και κατευθύνεται προς τη Φλόριντα. Η έκταση των καταστροφών ανακάλεσε στη μνήμη αρκετών τον κυκλώνα Μιτς, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 10.000 ανθρώπους στην κεντρική Αμερική το 1998.