Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: πανωλεθρία στο “Μεστάγια”

«Τεσσάρα» της Βαλένθια στη Ρεάλ με... ραψωδία πέναλτι...

Πανωλεθρία της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μεστάγια», με τη Βαλένθια να εκτελεί την πρωταθλήτρια Ισπανίας από τα 11 βήματα και να σημειώνει μια μεγάλη νίκη με 4-1 απέναντι στη «βασίλισσα».

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είδε τον Χεσούς Χιλ Μανθάνο να δείχνει τέσσερις φορές (!) τα 11 βήματα και τον Κάρλος Σολέρ να ευστοχεί στις τρεις, χωρίς να κάμπτεται από την απόκρουση του Τιμπό Κουρτουά στην πρώτη εκτέλεση, ενώ το άλλο τέρμα των «νυχτερίδων» ήταν αυτογκόλ του Βαράν.

Όλα αυτά, ενώ η Ρεάλ είχε προηγηθεί στο σκορ με τον Μπενζεμά! Έτσι, οι φιλοξενούμενοι έμειναν στο -4 από την πρώτη Σοσιεδάδ αλλά με παιχνίδι λιγότερο, ενώ η Βαλένθια βρέθηκε στις μεσαίες θέσεις.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 9η αγωνιστική της La Liga:

Έλτσε-Θέλτα 1-1

(4΄πεν. Φιντέλ - 41΄ Σάντι Μίνα)

Ουέσκα-Έιμπαρ 1-1

(66΄ Μιρ - 36΄ Μπούργκος)

Μπαρτσελόνα-Μπέτις 5-2

(22΄ Ντεμπελέ, 48΄ Γκριεζμάν, 61΄ πεν., 81΄ Μέσι, 89΄ Πέδρι - 45΄+ Σανάμπρια, 73΄ Μορόν)

Σεβίλη-Οσασούνα 1-0

(59΄ πεν. Οκάμπος)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Κάντιθ 4-0

(8΄, 90΄ Ζοάο Φέλιξ, 22΄ Γιορέντε, 51΄ Σουάρες)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 1-3

(16΄ Αραμπάρι - 11΄ Αλκάθερ, 17΄ Τριγκέρος, 62΄ Μορένο)

Σοσιεδάδ-Γρανάδα 2-0

(22΄ Μονρεάλ, 27΄ πεν. Γιανουζάι)

Λεβάντε-Αλαβές 1-1

(51΄ Μοράλες - 4΄ Λούκας Πέρεθ)

Βαγιαδολίδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1

(19΄ πεν. Ορεγιάνα, 48΄ Ντε Σόουσα - 86΄ πεν. Γουίλιαμς)

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 4-1

(35΄ πεν, 54΄ πεν., 63΄ πεν. Σολέρ, 45΄+1 αυτ. Βαράν - 23΄ Μπενζεμά)