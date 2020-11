Κόσμος

Ο Μαδούρο προσβλέπει σε αξιοπρεπή διάλογο με τον Τζο Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας διαβεβαίωσε ότι έχει τη βούληση να εργαστεί για να γίνει «ειλικρινής» διάλογος με τις ΗΠΑ, μόλις ο Μπάιντεν αναλάβει τα καθήκοντά του...

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι έχει τη βούληση να εργαστεί για να γίνει «αξιοπρεπής» και «ειλικρινής» διάλογος με τις ΗΠΑ, οι σχέσεις της χώρας της με τις οποίες είναι εξαιρετικά τεταμένες, μόλις ο Τζο Μπάιντεν αναλάβει τα καθήκοντά του στην προεδρία της ισχυρότερης δύναμης του κόσμου.

«Με υπομονή, θα εργαστούμε, το ελπίζω, για να αποκατασταθούν δίαυλοι αξιοπρεπούς, ειλικρινούς, άμεσου διαλόγου με τη μελλοντική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν», είπε ο Μαδούρο κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Την προηγουμένη, ο Μαδούρο συνεχάρη τον Μπάιντεν για την εκλογική του νίκη, δηλώνοντας διατεθειμένος για «διάλογο» με τον Δημοκρατικό πολιτικό, ενώ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, αυτοανακηρυγμένος μεταβατικός πρόεδρος, επικρότησε επίσης τη νίκη του πρώην αντιπροέδρου.

Αντιδρώντας στις ευρείας κλίμακας αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν για να τον εξωθήσουν να εγκαταλείψει την εξουσία, ο Νικολάς Μαδούρο διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον τον Ιανουάριο του 2019, ενώ η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε τον Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει το πεδίο ανάμεσα στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας ναρκοθετημένο (...) Αφήνει γη γεμάτη λάσπη. Το ξέρουμε», σημείωσε ο Μαδούρο, εκφράζοντας την ελπίδα η κυβέρνηση του Μπάιντεν «να βάλει τέλος στον επεμβατισμό» της Ουάσινγκτον στη Λατινική Αμερική.

Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε ότι διατηρήθηκε στην εξουσία διεξάγοντας εκλογές «νοθείας» και βρέθηκε αντιμέτωπος με ασφυκτική πίεση από την αμερικανική κυβέρνηση, που τον αποκαλεί «δικτάτορα», από τον Μάιο του 2018. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν από τον Απρίλιο του 2019 σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα, ιδίως στο πετρέλαιο που εξάγει η χώρα, τον βασικό της πόρο.

Προσφέρεται εξάλλου αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική κυβέρνηση σε όποιον της δώσει πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, καθώς η Ουάσινγκτον τον κατηγορεί να «ναρκωτρομοκρατία». Παρά την πίεση των ΗΠΑ, ο Νικολάς Μαδούρο παραμένει στην εξουσία χάρη στη στήριξη των ένοπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας και των κρατών-συμμάχων του, στα οποία συγκαταλέγονται η Κούβα, η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Τουρκία.