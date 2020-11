Κοινωνία

Lockdown: Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τις μετακινήσεις

Υπάρχει όριο στις μετακινήσεις; Τι γίνεται αν εργαζόμενος δεν έχει βεβαίωση εργοδοσίας. Πώς πάμε τα παιδιά στο σχολείο; Ο ΓΓ Εμπορίου απαντά μέσω του ΑΝΤ1.

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τις μετακινήσεις έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Καταρχάς ξεκαθάρισε ότι, δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό, πέραν των δικαιολογιών που έχουν προβλεφθεί (μόνιμη εργασία, κατοικία και αγροτικές εργασίες).

Ειδικότερα για την εξαίρεση της περίπτωσης για αγροτική εργασία, διευκρίνισε ότι, μπορεί κανείς να μεταβεί σε άλλο νομό, έστω κι αν οι καλλιέργειες δεν είναι στο όνομά του, με υπεύθυνη δήλωση ότι πάει να βοηθήσει συγγενή σε αγροτικές εργασίες.

Μετακίνηση για εργασία: δεν επιβάλλεται πρόστιμα σε περίπτωση μετακίνησης εργαζομένου χωρίς βεβαίωση εργοδότη σήμερα. Όμως οι εργοδοσίες είναι υποχρεωμένες να εκδώσουν τις σχετικές βεβαιώσεις ισχύος 15 ημερών και ο εργαζόμενος να τις φέρει σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Μετακινήσεις ελεύθερων επαγγελματιών: γίνονται με τη σχετική βεβαίωση από την ΕΡΓΑΝΗ

Βεβαίωση σε δημόσια ραντεβού: γίνεται μόνο με ραντεβού και το σχετικό μήνυμα. Δεν ζητείται βεβαίωση από την υπηρεσία.

Μετακινήσεις παιδιών στο σχολείο: Από τους γονείς γίνονται με τη σχετική βεβαίωση από το σχολείο, στην οποία και αναγράφεται το όνομα των γονέων και με την αποστολή του σχετικού μηνύματος. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να πάρουν τα αδέλφια τους από το σχολείο, επίσης με την αποστολή του σχετικού μηνύματος.

Στην περίπτωση που στείλει κάποιος μήνυμα στο 13033 και δεν λάβει απάντηση, πρέπει να ξαναστείλε ι, για να είναι εξασφαλισμένος

ι, για να είναι εξασφαλισμένος Όριο στις μετακινήσεις: Δεν υπάρχει, όμως αν το σύστημα δει πολλές μετακινήσεις, θα σας κόψει

Ερωτηθείς για τη διάθεση ελάτων και χριστουγεννιάτικων ειδών, ξεκαθάρισε ότι «με το e-shop λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις», τονίζοντας ότι η αγορά έχει κλείσει για συγκεκριμένο λόγο.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μετακινήσεις γίνονται για συγκεκριμένους σκοπούς, όλες οι άλλες μετακινήσεις είναι σε περιορισμό», τόνισε ο ΓΓ Εμπορίου και κατέληξε λέγοντας ότι, «ο καθένας έχει την ευθύνη του, δεν θέλουμε να δούμε εικόνες από άλλες χώρες, είναι προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, η κυβέρνηση και οι πολίτες μαζί».

Τέλος, υπενθύμισε ότι, η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα των πολιτών για τις μετακινήσεις.