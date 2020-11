Κόσμος

ΗΠΑ: χιόνια στη Νεβάδα, τροπική καταιγίδα στη Φλόριντα (εικόνες)

Φονικό ήταν το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας από την Κεντρική Αμερική.

Τα πρώτα χιόνα του χειμώνα έπεσαν την Κυριακή στη Νεβάδα, ενώ η Φλόριντα πλήττεται από την τροπική καταιγίδα «Έτα» που πέρασε ήδη από την Κούβα και την κεντρική Αμερική, αφήνοντα πίσω της δεκάδες νεκρούς και πάνω από 100 αγνοούμενους.

Σύμφωνα με το Κέντρο Τυφώνων του Μαϊάμι, η καταιγίδα θα είναι πολύ ισχυρή και για το λόγο αυτόν, οι Αρχές της Φλόριντα έκλεισαν τις παραλίες, τα λιμάνια και τα σημεία εξέτασης για Covid-19, όπως και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προειδοποιώντας τον κόσμο να μείνει στα σπίτια του.

Στις περιοχές όπου υπάρχουν πολλά λυόμενα έχουν ανοίξει αρκετά καταφύγια.

Σε κάποιες περιοχές έκλεισαν και τα σχολεία.

Ήδη, υπήρξαν αναφορές για πλημμύρες, ενώ παρασύρθηκαν και οχήματα.

Ένας άνθρωπος απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητό του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες αναζητούν κι άλλους αγνοούμενους.

Η ταχύτητα των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσει τα 100χλμ την ώρα.

Στην Κούβα πλημμύρισαν ποτάμια και παραλιακές περιοχές, ενώ περίπου 25.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους. Δεν υπήρξαν ωστόσο, αναφορές για νεκρούς.

Στη Γουατεμάλα, ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για τους ανθρώπους που θάφτηκαν κάτω από τη λάσπη, μετά από κατολίσθηση. Την Κυριακή ο αριθμός των νεκρών στη χώρα ανέβηκε από τους 15 στους 27, ενώ οι αγνοούμενοι στο σύνολό του είναι πάνω από 100.