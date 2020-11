Κόσμος

Στον Λευκό Οίκο τα σκυλιά της οικογένειας Μπάιντεν

Επιστροφή στην παράδοση! Τα κατοικίδια θα δώσουν και πάλι ζωή στον Λευκό Οίκο. Η προεδρική κατοικία των ΗΠΑ θα γίνει το σπίτι του Τσαμπ και του Μέιτζορ...

Έπειτα από τέσσερα χρόνια με έναν Λευκό Οίκο χωρίς κατοικίδια, τώρα η προεδρική κατοικία των ΗΠΑ θα γίνει το σπίτι του Τσαμπ και του Μέιτζορ, των δύο γερμανικών ποιμενικών του Τζο Μπάιντεν και της οικογένειάς του.

Ο Μέιτζορ θα είναι ο πρώτος σκύλος από καταφύγιο που θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο, ανέφερε η ιστοσελίδα BuzzFeed. Ο Μέιτζορ πέρασε δύσκολα στην αρχή της ζωής του. Ο ίδιος και τα πέντε αδέλφια του χρειάστηκε να λάβουν θεραπεία, αφού τα δηλητηρίασαν. Μετά δόθηκε σε καταφύγιο ζώων, στο Ουίλιμνγκτον του Ντέλαγουερ, την πόλη όπου ζει ο Τζο Μπάιντεν με τη σύζυγό του Τζιλ, οι οποίοι τον υιοθέτησαν το 2018.

Οι Μπάιντεν απέκτησαν τον Τσαμπ μετά την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα στην προεδρία το 2008. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κατοικίδια. Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του αγαπούν πολύ τα σκυλιά, με τον Τσαμπ και τον Μέιτζορ να εμφανίζονται συχνά στον λογαριασμό τους στο Istagram. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, ο Μπάιντεν ανήρτησε μια προεκλογική διαφήμιση στο Instagram μαζί με ένα βίντεο με σκυλιά, στο οποίο ακουγόταν η φράση: “Ας φέρουμε τα σκυλιά πίσω στον Λευκό Οίκο”.

Στον Λευκό Οίκο έχουν βρεθεί διάφορα κατοικίδια κατά καιρούς. Ο πρόεδρος Μπέντζαμιν Χάρισον έβαζε τακτικά την κατσίκα του να τραβά με ένα καρότσι παιδιά στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Η οικογένεια Κένεντι είχε έξι σκυλιά, ενώ ο σκύλος του προέδρου Λίντον Τζόνσον, ο Γιούκι, ήταν το πρώτο αδέσποτο που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο, αν και δεν προερχόταν από καταφύγιο ζώων. Η κόρη του Λούσι τον είχε μαζέψει από ένα βενζινάδικο στο Τέξας.