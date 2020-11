Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: Παιδαγωγικοί και επιδημιολογικοί οι λόγοι που έμειναν ανοικτά τα δημοτικά σχολεία (βίντεο)

Τι είπε για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πρεμιέρα της τηλεκπαίδευσης. Πως ένας μαθητής δεν θα πάρει απουσία. Τι θα γίνει με τα κενά στα σχολεία.

Για την τηλεκπαίδευση που έκανε πρεμιέρα σήμερα στα δημοτικά και τα μέτρα στα σχολεία λόγω κορονοϊού μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε τα δημοτικά σχολεία έμεινα ανοικτά για λόγους παιδαγωγικούς και επιδημιολογικούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα έμεναν ανοικτά τα σχολεία υπήρχαν λόγοι που θα διακύβευαν την υγεία των παιδιών και των καθηγητών.



Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι ειδικοί έχουν ενημερώσει ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι μικρότερο το ιικό φορτίο, ενώ τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγχρωτίζονται περισσότερο και είναι πιο εύκολο να κολλήσουν.



Σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι αποφασίστηκε να σταμάτησαν προκειμένου να αποφευχθούν οι μετακινήσεις γονέων και παππούδων.



Όπως είπε σύμφωνα με τα στοιχεία η λειτουργία των σχολείων είναι ασφαλής, ωστόσο όπως είπε καλό είναι να αποφεύγονται οι εικόνες συγχρωτισμού και να είμαστε όλοι προσεκτικοί.



Μιλώντας για την τηλεκπαίδευση τόνισε ότι τα παιδιά μπορούν να μπουν είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω τηλεφώνου κινητού ή σταθερού, επισημαίνοντας ότι αν έχει δηλωθεί ότι η επικοινωνία θα γίνει με τηλέφωνο ο μαθητής δεν θα πάρει απουσία.



Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι το υπουργείο είναι σε συνεχή επαφή με δήμους και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να λυθούν προβλήματα για συνδέσεις των παιδιών κυρίως στην περιφέρεια που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.

Όσον αφορά σε παιδιά που δεν έχουν υπολογιστή, σημείωσε ότι τα σχολεία έχουν κάποια ταμπλετς για να δοθούν στα παιδιά, ωστόσο όπως είπε έχουν μπει κάποια κριτήρια.



Σχετικά με τα κενά στα σχολεία είπε ότι είναι πολύ λίγα και ανέφερε ότι το υπουργείο Παιδείας θα κάνει γρήγορα την επόμενη φάση πλήρωση κενών .

Η κ. Ζαχαράκη απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε, ότι σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της τηλεκπαίδευσης και τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται θα διευθετηθούν άμεσα.