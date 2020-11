Αθλητικά

Γκουαρντιόλα: ο κορονοϊός είναι εδώ και η Premier League κωφεύει

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος για τις αλλαγές που δεν επιτρέπει η Premier League να γίνονται, αλλά και για το πρόγραμμα των ομάδων.

Ως μία δίκαιη αντανάκλαση του αγώνα, χαρακτήρισε την χθεσινή ισοπαλία (1-1) με την Λίβερπουλ, ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

«Η ισοπαλία είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξεκίνησαν πολύ καλά .Μετά το πέναλτι, παίξαμε πολύ καλύτερα και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Ήταν ένα σφιχτό παιχνίδι. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Φυσικά, κάθε ομάδα θέλει τρεις βαθμούς. Ένας βαθμός είναι ένας βαθμός. Έχουμε παίξει 12 παιχνίδια και χάσαμε μία φορά αυτή τη σεζόν. Ίσως είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Τώρα, ελπίζουμε ότι οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν τη διεθνή ομάδα και να επιστρέψουν με ασφάλεια, χωρίς τραυματισμούς», είπε ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού, την 4η αγωνιστική (25.11) των ομίλων του Champions League.

«Τραυματίστηκε ο δεξιός οπισθοφύλακας της εθνικής Αγγλίας (Τρεντ Αλεξάντερ-'Αρνολντ). Πώς δεν καταλαβαίνουν ότι είναι διαφορετική από μια κανονική κατάσταση; Όλα τα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο εκτός από αυτό - ίσως επειδή θέλει να είναι διαφορετικό - έχουν πέντε αλλαγές για να προστατεύσουν τους παίκτες, επειδή η κατάσταση είναι ασυνήθιστη. Εκπλήσσομαι. Δεν καταλαβαίνω. Πρόκειται για την προστασία παικτών. Η κατάσταση σήμερα είναι εξαιρετική και όλα τα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο το βλέπουν, εκτός από εδώ. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς κέρδισε τον τίτλο του ΝΒΑ και μετά θα πάει διακοπές για δύο μήνες, τρεις μήνες. Αυτά τα παιδιά είχαν δύο εβδομάδες. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο Αρσέν Βενγκέρ λένε το ίδιο, τίποτα δεν άλλαξε. «Θα αλλάξουν με τον Γιούργκεν, εμένα ή τον Όλε; Φυσικά και όχι. Ο ιός είναι εδώ. Όπως ο στη Γερμανία στην Ισπανία. Η εθνική ομάδα στην Αγγλία τώρα δεν μπορεί να παίξει με τον δεξιό της οπισθοφύλακα».