Τζο Μπάιντεν: Ποιος είναι ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ

Η διαδρομή του στην πολιτική και οι προσωπικές τραγωδίες που τον σημάδεψαν...

Έπειτα από ένα εκλογικό θρίλερ ο Τζο Μπάιντεν αναδείχθηκε ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ στην τρίτη διεκδίκησή του. Έτσι, από αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλευρό του Μπαράκ Ομπάμα, ο 77χρονος Μπάιντεν επιστρέφει στον Λευκό Οίκο πανηγυρικά πλέον ως πρόεδρος.

Ο Τζόζεφ-Ρόμπινετ Μπάιντεν τζούνιορ γεννήθηκε στο Σκράντον της Πενσιλβάνια, πολιτεία που του χάρισε τη νίκη με τους 20 εκλέκτορές της. Έζησε εκεί επί 10 χρόνια προτού μετακομίσει στο Ντελάγουερ, όπου ήταν γερουσιαστής από τις 3 Ιανουαρίου 1973 και έως την παραίτησή του, λόγω της εκλογής του στην αντιπροεδρία, στις 15 Ιανουαρίου 2009.

Έγινε δικηγόρος το 1969 και το 1970 εκλέχτηκε κομητειακός σύμβουλος. Το 1972 εκλέχτηκε στη Γερουσία, ο 6ος τότε νεότερος γερουσιαστής στην ιστορία του Σώματος. Επανεξελέγη έξι φορές και ήταν ο τέταρτος τη τάξει γερουσιαστής τη στιγμή της παραίτησής του.

Ο Μπάιντεν διετέλεσε μακροχρόνιο μέλος αλλά και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Υποστήριξε σθεναρά την παρέμβαση των ΗΠΑ στον πόλεμο της Βοσνίας. Αντιτάχθηκε στον πόλεμο του Κόλπου το 1991. Ψήφισε υπέρ του πολέμου στο Ιράκ το 2002, αλλά αργότερα πρότεινε ψηφίσματα για την αλλαγή της στρατηγικής των ΗΠΑ. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της Γερουσίας, όπου ασχολήθηκε με ζητήματα όπως η πολιτική για τα ναρκωτικά, η πρόληψη του εγκλήματος και οι πολιτικές ελευθερίες. Ήταν πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής κατά την εξέταση δύο υποψηφιοτήτων για το Ανώτατο Δικαστήριο, των δικαστών Ρόμπερτ Μπορκ και Κλάρενς Τόμας.

Διεκδίκησε ανεπιτυχώς το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές το 1988 και του 2008. Και τις δύο φορές αποσύρθηκε νωρίς στην αρχή της διαδικασίας. Ο Μπαράκ Ομπάμα τον επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρο για τις προεδρικές εκλογές του 2008. Έγινε ο πρώτος ρωμαιοκαθολικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και ο πρώτος με καταγωγή από το Ντελάγουερ. Το 2020 διεκδίκησε εκ νέου για τρίτη φορά το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές και τελικά το εξασφάλισε αφού έμεινε ο μόνος υποψήφιος στην κούρσα των προκριματικών μετά την απόσυρση όλων των αντιπάλων του.

Προσωπική ζωή

Ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι ξένος με τις προσωπικές τραγωδίες. Έχασε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα την πρώτη του σύζυγο και τη νεογέννητη κόρη του, λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του στη Γερουσία, το 1972. Στο ίδιο δυστύχημα τραυματίστηκαν και οι δύο γιοι του σοβαρά, αλλά ανέρρωσαν πλήρως. Τότε ο Μπάιντεν είχε σκεφθεί την παραίτηση για να φροντίζει τα μικρά παιδιά του ενώ χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι είχε σκεφθεί ακόμη και την αυτοκτονία.

Το 1975 έκανε δεύτερο γάμο με την Τζιλ Τρέισι με την οποία απέκτησε μία κόρη την Άσλεϊ. Λέγεται μάλιστα ότι η Τζιλ απέρριψε αρκετές φορές την πρόταση γάμου προτού του πει το πολυπόθητο "ναι". Όπως έχει πει η ίδια ήταν επιφυλακτική καθώς με τον γάμο θα έμπαινε στο πολιτικό προσκήνιο, ενώ προτιμούσε να παραμείνει επικεντρωμένη στη δική της καριέρα και παράλληλα δίσταζε να αναλάβει την ευθύνη να μεγαλώσει τους δύο γιους του που είχαν επιζήσει από το δυστύχημα. Κι όμως, εκείνη τους μεγάλωσε και αυτοί τη φώναζαν μαμά αν και ποτέ δεν τους υιοθέτησε νόμιμα. Τους θεωρούσε δικά της παιδιά.

Το 2015 ήρθε η δεύτερη τραγωδία στη ζωή του Τζο Μπάιντεν καθώς πέθανε στα 46 του χρόνια ο γιος του Μπο από καρκίνο στον εγκέφαλο. Τότε ήταν άλλη μια φορά που ο Μπάιντεν σκέφτηκε να τα εγκαταλείψει. Επέστρεψε όμως στη δουλειά μέσα σε δύο εβδομάδες από τον θάνατό του και λέγεται ότι ο αείμνηστος γιος του ήταν αυτός που επέμενε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ να διεκδικήσει τρίτη φορά το χρίσμα των Δημοκρατικών και κατ' επέκτασιν την προεδρία των ΗΠΑ. Το πρωί της ημέρας των εκλογών ο Μπάιντεν επισκέφθηκε τον τάφο του Μπο.

Το πρόβλημά του με τον τραυλισμό

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να τον κατηγορεί ως Sleepy Τζο ή ότι καθυστερεί να μιλήσει επειδή ξεχνά τι θέλει να πει, αλλά το πραγματικό πρόβλημα του Τζο Μπάιντεν που είχε από μικρό παιδί είναι ο τραυλισμός. "Ακόμη το κάνω μερικές φορές, ιδίως όταν είμαι πολύ κουρασμένος" παραδέχθηκε ο ίδιος και επεσήμανε ότι "δεν έχει να κάνει με τη νοητική ικανότητα". Σημείωσε ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του χωρίς να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια, αλλά διαβάζοντας δυνατά μπροστά στον καθρέφτη ποιήματα του Ιρλανδού Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς, ενώ απέδωσε τα εύσημα και στη μητέρα του: "Μου έλεγε, Τζόι μην το αφήσεις αυτό να σε καθορίσει. Να θυμάσαι ποιος είσαι, μπορείς να το κάνεις. Κάθε φορά που έβγαινα έξω με ενθάρρυνε. Το ξέρω πως ακούγεται χαζό αλλά πραγματικά έχει σημασία".

