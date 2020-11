Αθλητικά

Τσιτσιπάς: σε ποια θέση είναι στην παγκόσμια κατάταξη

Ποιος παραμένει επικεφαλής της κατάταξης. Ποιοι ακολουθούν. Δείτε την πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άλλαξε θέση αυτή την εβδομάδα και παραμένει 6ος στην παγκόσμια κατάταξη με 5.925 βαθμούς, ενώ αυτός που τον ξεπέρασε ο Ρώσος Ντανιίλ Μεντβέντεφ, άφησε πίσω του και τον Ρότζερ Φέντερερ και ανέβηκε στην 4η θέση.

Επικεφαλής της κατάταξης παραμένει πάντα ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ακολουθεί ο Ραφαέλ Ναδάλ, ενώ τρίτος είναι πάντα ο Ντομινίκ Τιμ. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 11.830 βαθμοί Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 9.850 Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία) 9.125 Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 6.970 Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 6.630 Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 5.925 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.525 Αντρέι Ρουμπλιέφ (Ρωσία) 3.919 Ντιέγκο Σβάρτζμαν (Αργεντινή) 3.455 Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 3.075