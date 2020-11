Life

Η συγκινητική διαφήμιση της Disney για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Δάκρυα προκαλεί το βίντεο που ετοίμασε η Disney για τα φετινά διαφορετικά Χριστούγεννα.

Ένα κοριτσάκι και μία ιστορία με πρωταγωνιστή τον Μίκι Μάους δημιούργησε η Disney ενόψει των Χριστουγέννων.

Η συγκινητική διαφήμιση έρχεται λίγο πριν από τις διαφορετικές αυτές γιορτές.

Η ιστορία ξεκινά από το 1940 και φτάνει μέχρι το σήμερα, που η μικρή που πήρε δώρο τον Μίκι, έχει γίνει γιαγιά.

Δείτε τη συγκινητική διαφήμιση.