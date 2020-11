Κόσμος

Εκκλήσεις για παράδοσης εξουσίας από τον Τραμπ στον Μπάιντεν

«Κάθε μέρα μετρά», τονίζει η αρμόδια επιτροπή που «βλέπει» τον Τραμπ να μην αναγνωρίζει καν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ρεπουμπλικάνοι πρώην αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, αλλά και βετεράνοι προηγούμενων διαδικασιών μεταβίβασης της προεδρικής εξουσίας, καλούν την αμερικανική κυβέρνηση να ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν νομικά ζητήματα που απαιτούν δικαστικές αποφάσεις, το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών είναι επαρκώς ξεκάθαρο και η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας πρέπει να ξεκινήσει τώρα» ανέφερε σε μία επιστολή του, το ανεξάρτητο Κέντρο Μεταβίβασης της Προεδρικής Εξουσίας.

Η επιστολή αυτή βρίσκεται αποκλειστικά στην κατοχή του POLITICO.

Την ίδια επιστολή υπογράφουν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ειδικοί στη μεταβίβαση της προεδρικής εξουσίας.

Μεταξύ αυτών, ο πρώην προσωπάρχης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, ο Τζος Μπόλτεν, αλλά και ο Ρεπουμπλικάνος πρώην κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Γιούτα, ο Μάικ Λεβίτ.

Την ίδια επιστολή, υπογράφει επίσης, ο πρώτος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, ο Τόμας Μακλάρτι, αλλά και η υπουργός Εμπορίου επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάκα Πένι Πρίτσκερ.

«Παροτρύνουμε την κυβέρνηση Τραμπ να αρχίσει αμέσως τη μετεκλογική διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας, αλλά και την ομάδα Μπάιντεν να εκμεταλλευτεί πλήρως τα διαθέσιμα μέσα υπό το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο», αναφέρεται στην ίδια επιστολή.

Η επιστολή κλιμακώνει την άσκηση της πίεσης στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία (General Services Administration, GSA) και στη διευθύντριά της, την Έμιλι Μέρφι, η οποία έχει αντισταθεί στο να ανακοινώσει ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις προεδρικές εκλογές.

Σε μία ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο, η ίδια υπηρεσία ανέφερε: «μία εξακρίβωση δεν έχει γίνει ακόμη. Η GSA και η διευθύντριά της θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο».

Η ίδια υπηρεσία δεν σχολίασε περαιτέρω στη διάρκεια της χθεσινής ημέρα.

Μέχρι η Μέρφι να επιβεβαιώσει ότι ο Μπάιντεν είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος, η ομάδα μεταβίβασης της προεδρικής εξουσίας που έχει συγκροτήσει ο ίδιος, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κονδύλια ούτε να επικοινωνεί με ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τις οποίες και θα στελεχώσει.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η καθυστέρηση αυτή θα επιβραδύνει την προσπάθεια του Μπάιντεν. «Η κάθε ημέρα μετράει στη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας, τη χρονιά αυτή περισσότερο από κάθε άλλη διαδικασία μεταβίβασης της προεδρικής εξουσίας από το 1932» δήλωσε ο Ντέιβιντ Μάρτσικ, διευθυντής στο Κέντρο Μεταβίβασης της Προεδρικής Εξουσίας.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την –χαμηλών τόνων- Μέρφι στο επίκεντρο της διαμάχης για την προεδρία των ΗΠΑ. Η καθυστέρηση της επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος από το GSA αποδίδεται μερικώς στην αποφυγή κάθε υπαινιγμού κομματικής προκατάληψης. Καθώς, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αποδεχτεί το αποτέλεσμα και καταφεύγει σε αρκετές δικαστικές προσφυγές, η ανακήρυξη του Μπάιντεν ως νικητή των εκλογών θα προκαλούσε την οργή των δεξιών ψηφοφόρων.

Η εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού για τη στάση (αναμονής) του GSA.